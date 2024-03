La dea bendata non aiuta la Giana Erminio: con la Virtus Verona è 0 a 0

Nella 32esima giornata del campionato di Serie C Girone A, la Giana Erminio non riesce ad andare oltre il pari in casa della Virtus Verona.

Gli ospiti giocano una buonissima gara e il rammarico è tanto, soprattutto per le due occasioni di Franzoni nel primo tempo, che prima ci prova con un pallonetto che esce di nulla e poi con un sinistro che colpisce in pieno il palo.

Anche nel secondo tempo i soliti Franzoni e Fall ci riprovano e vanno vicinissimi al gol, ma la fortuna sembra sorridere ai padroni di casa.

La Virtus nel finale ha le sue occasioni migliori in contropiede con Metlika e Vesentini, ma la Giana riesce a chiudersi bene.

Virtus Verona (3-5-2): Sibi; Mazzolo, Ruggero, Ntube; Daffara (33’ st Ronco), Demirovic, Metlika, Amadio (1’ st Vesentini), Manfrin (21’ st Toffanin); Danti (44’ st Begheldo), Nalini (21’ st Zigoni). A disp.: Voltan, Ficeli, Ojeh, Lodovici, Menato, Ambrosi. All.: Fresco

Giana Erminio (3-4-1-2): Zacchi; Minotti, Ferrante, Groppelli; Caferri, Marotta, Lamesta, Pinto (37’ st Messaggi); Franzoni; Maguette Fall, Mbarick Fall (25’ st Verde). A disp.: Pirola, Magni, Boafo, Ballabio, Perna, Acella, Francolini, Corno, Piazza. All.: Chiappella

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea

Assistenti: Russo e Gennuso

Quarto uomo: Shmid

Ammoniti: Manfrin (V), Amadio (V), Mazzolo (V), Groppelli (G), Zigoni (V)

Note: Spettatori: 383; Angoli: 2-4 ; Recuperi: 2’ pt; 3’ st.