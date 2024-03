La Giana Erminio sempre più in zona playoff: la Fiorenzuola è battuta 2 a 0

“Seconda gara consecutiva allo Stadio Città di Gorgonzola, dove la Giana ha ospitato il Fiorenzuola conquistando una netta vittoria 2-0, l’ottavo risultato utile consecutivo, sesta gara a porta inviolata, nel giorno in cui il presidente Oreste Bamonte festeggia i 39 anni di presidenza della società biancazzurra.

Torna Zacchi tra i pali e la difesa a 4 composta da Caferri, Ferrante, Minotti e Groppelli; a centrocampo Pinto e Marotta, con Franzoni a destra e Lamesta a sinistra; in attacco il duo Mbarick e Maguette Fall. Si parte e al 7’ angolo per il Fiorenzuola: cross in area e dopo un paio di rimpalli Mora di testa conclude da distanza ravvicinata, ma Zacchi fa sua la sfera. Al 23’ angolo per la Giana, Pinto appoggia corto a Lamesta, che crossa sul secondo palo, dove svetta Maguette Fall di testa ad insaccare il vantaggio biancazzurro con la sua undicesima rete stagionale.

Al 32’ Giana vicinia al raddoppio con un’azione insistita a ridosso del primo palo, alla sinistra di Sorzi, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al 36’ conclusione centrale di Lamesta da Fuori area, Sorzi blocca facile tra le mani. Un minuto dopo arriva però il raddoppio, questa volta ad opera di Mbarick Fall, che ruba palla a Potop, arriva a tu per tu con il portiere e con un tiro di potenza insacca la sua seconda rete stagionale.

Dopo l’intervallo rientrano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Si riparte e all’8’ la Giana conquista una punizione dai 25 metri sulla sinistra, Pinto tocca per Franzoni, che conclude con un rasoterra deviato in angolo. Al 13’ ripartenza fulminea della Giana con Lamesta, che passa a Caferri il quale da posizione defilata conclude con un diagonale che Sorzi riesce con una mano a deviare in angolo. Nel frattempo ha iniziato a piovere sul Città di Gorgnzola.

Al 15’ triplo cambio per il Fiorenzuola: Brogni per Maffei, Ceravolo per Alberti e Oneto per Musatti. Al 21’ angolo per il Fiorenzuola, cross in mezzo e Nelli conclude di prima intenzione, fuori. Al 23’ Sorzi salva in extremis su Caferri, servito da Lamesta. Al 24’ doppio cambio per la Giana: Ballabio per Pinto e Messaggi per Mbarick Fall. Al 28’ occasione per il Fiorenzuola, con Zacchi che salva sulla linea una conclusione di testa di Oneto da distanza ravvicinata.

Al 29’ Giana in avanti e conclusione di Franzoni sul primo palo, che Sorzi devia in corner. Al 33’ Maguette Fall trova un inserimento sulla sinistra, avanza e va alla conclusione sul primo palo, Sorzi devia in angolo. Al 34’ cambio per il Fiorenzuola: Seck per Sussi. Al 37’ la Giana inserisce Boafo per Groppelli. Al 42’ conclusione dal limite di Nelli, che Zacchi blocca a terra. Al 44’ per la Giana entrano Acella per Franzoni e Verde per Maguette Fall. Al 49’ secondo giallo a Cervaolo, costretto a lasciare il campo anzitempo e i compagni in dieci.”

GIANA ERMINIO-FIORENZUOLA 2-0

Giana Erminio (4-4-2): Zacchi; Caferri, Ferrante, Minotti, Groppelli (Boafo 37’ st); Franzoni (Acella 44’ st), Marotta, Pinto (Ballabio 24’ st), Lamesta; Mbarick Fall (Messaggi 24’ st), Maguette Fall (Verde 44’ st). A disp: Magni, Fumagalli, Perna, Colombara, Corno, Barzotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella

Fiorenzuola (4-3-3): Sorzi; Sussi (Seck 34’ st), Potop, Reali, Maffei (Brogni 15’ st); Nelli, Mora, Musatti (Oneto 15’ st); Bocic, Alberti (Ceravolo 15’ st), Morello. A disp: Bertozzi, Roteglia, Gentile, Bondioli, Binelli, Popovic, Concari, Anelli. Allenatore: Luca Tabbiani

Direttore di gara: Andrea Zoppi di Firenze. Assistenti: Alessandro Rastelli di Ostia Lido e Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1. Quarto Ufficiale: Gaetano Alessio Bonasera di Enna.

Marcatori: Maguette Fall (G) 23’ pt, Mbarick Fall (G) 37’ st

Recupero: 2’ pt, 5’ st

Angoli: 7-4

Ammoniti: Bocic (F) 7’ st, Pinto (G) 10’ st, Zacchi (G) 20’ st, Ceravolo (F) 20’ st e 49’ st, Lamesta (G) 33’ st, Marotta (G) 37’ st

Espulsi: Ceravolo (F) 49’ st

(Comunicato Giana Erminio)