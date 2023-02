La Giana non riesce più a vincere: con il Forlì finisce 0 a 0

Si torna allo stadio Città di Gorgonzola per la 28ª giornata di campionato, dove la Giana ha ospitato il Forlì e al termine di una gara intensa da ambo le parti, il risultato resta sullo 0-0.



Il 20 febbraio è la Giornata Nazionale del Personale Sanitario e la Lega Nazionale Dilettanti la celebra disponendo l’ingresso in campo degli operatori sanitari presenti allo stadio insieme ai calciatori e agli arbitri.



Dopo la foto di rito, le due squadre si schierano in campo e mister Chiappella dispone Pirola tra i pali, Colombara al centro della difesa, affiancato da Perico a destra e Minotti a sinistra; Mandelli, Pinto e Ballabio a centrocampo, con Previtali sulla fascia destra e Messaggi sulla sinistra; attacco affidato a Fall e Perna. Si parte e dopo 20 secondi Fall riesce ad avanzare nell’area ospite, a scartare i marcatori e a presentarsi al tiro, ma un difensore del Forlì in extremis riesce a deviare in angolo.



La gara prosegue con molta attenzione dal punto vista tattico e al 18’ incursione pericolosa del Forlì con Caprioni, ma la sua conclusione viene deviata in fallo laterale da Pinto. Al 23’ ci prova Nardella, agganciando un cross dalla destra, a concludere sul secondo palo, ma la palla sorvola la traversa.



Al 25’ primo corner per il Forlì, sul cross, largo sul secondo palo, aggancia Maini con una bellissima rovesciata, che però non inquadra lo specchio. Al 28’ punizione sulla trequarti per il Forlì: Rrapaj calcia in area, esce Pirola coi pugni a deviare in angolo.



Al 30’ Mandelli recupera un pallone respinto dalla difesa e con un tiro cross prova la conclusione, che però sfila oltre il secondo palo senza che nessun giocatore biancazzurro riesca ad impattare. Al 35’ conclusione dal limite di Perna, che di poco sorvola la traversa.



Al 38’ Fall lanciato da solo viene anticipato davvero di un soffio da De Gori in uscita, che col piede riesce a deviare in angolo. Al 43’ punizione dalla sinistra per la Giana: Pinto calcia in area con un sinistro teso, ma Maini salva sulla linea deviando in angolo.



Stessi 22 in campo dopo l’intervallo, si riparte e al 2’ punizione dalla sinistra per il Forlì: Rrapaj calcia in area e dopo una mischia furibonda Ballabio riesce ad allontanare il pallone.



Al 4’ Fall sfugge da solo, ma De Gori riesce a salvare la porta parando con il corpo.



Un minuto più tardi ancora Fall sfugge al diretto marcatore, ma sul punto di concludere il difensore riesce a toccare la palla quel tanto che basta ad allontanarla. All’11 gran tiro di Varriale dalla destra sul primo palo, ma Pirola con un grande intervento devia in angolo.



Al 21’ primi cambi per il Forlì: fuori Varriale per Biancheri e fuori anche Fusco per Scalini. Al 23’ cambi anche per la Giana: fuori Previtali per Caferri e fuori anche Ballabio per Lamesta.



Al 30’ cambio per il Forlì, Eleonori entra al posto di Nardella, mentre al 31’ entra Piva al posto di Pari. Al 35’ punizione centrale per il Forlì dai 28 metri: Ballardini sbatte però sulla barriera. Al 40’ dentro piazza al posto di Minotti. Al 41’ il Forlì inserisce Negrini al posto di Fornari. Si gioca fino al 94’, ma le porte restano inviolate.



(Comunicato Giana Erminio)



GIANA EMRINIO-FORLI’ 0-0



Giana Erminio (3-5-2): Pirola, Perico, Colombara, Minotti (Piazza 40’ st), Previtali (Caferri 23’ st), Mandelli, Pinto, Ballabio (Lamesta 23’ st), Messaggi, Perna, Fall. A disp: D’Aniello, Gaye, Brioschi, Ghilardi, Gorghelli. Allenatore: Andrea Chiappella.



Forlì (4-3-1-2): De Gori, Maini, Fusco (Scalini 21’ st), Ronchi, Caprioni, Pari (Piva 31’ st), Ballardini, Rrapaj, Nardella (Eleonori 30’ st), Varriale (Biacheri 21’ st), Fornari (Negrini 41’ st). A disp: Ravaioli, Farneti, Marzocchi, Morri. Allenatore: Mattia Graffiedi



Direttore di gara: Ciro Aldi di Lanciano. Assistenti: Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Massimiliano Cirillo di Roma 1



Recupero: 0’ pt, 4’ st



Angoli: 5-5



Ammoniti: Pinto 28’ pt, Ballardini 30’ pt, Minotti 35’ st, Scalini 45’ st, Colombara 46’ st



: nessuno