Chi ben comincia è a metà dell'opera: la Giana passa contro la Correggese

Partita oggi dallo stadio Città di Gorgonzola la prima giornata di campionato Serie D 2022/23, dove la Giana ha ospitato la Correggese e ha chiuso la gara con una sonora vittoria per 4-1, cominciando al meglio la nuova avventura in Serie D.

La Giana esordisce nel campionato 2022/23 con Pirola tra i pali, Minotti a destra, Perico a sinistra e Colombara in mezzo nella difesa a tre; a centrocampo Marotta e Mandelli, con Messaggi a sinistra e Caferri a destra, Lamesta dietro gli attaccanti Perna e Fall. Si parte e al 4’ c’è la gran botta di Perna, che si accentra dalla destra e fa sobbalzare lo stadio con l’illusione di un gol, ma la palla sbatte sul fondo, fuori di un soffio.

Al 17’ la Giana però si porta in vantaggio davvero con il terzo gol stagionale di Fall, che parte in velocità e aggancia un passaggio in profondità di Perna, per poi scaraventare la palla in rete con un tiro di potenza che Mazzi non può parare. Al 18’ è quasi doppietta, perché Fall aggancia di testa un cross di Caferri e gira a rete, ma alza un pochino troppo il tiro. Al 20’ Ferretti di testa aggancia un cross in area, ma è disturbato da Colombara e la sua conclusione si spegne sopra la traversa.

Al 22’ però Ferretti non sbaglia: aggancia di prima intenzione un cross da dietro e di collo fa partire una parabola che si insacca sotto la traversa in maniera chirurgica, riportando il risultato in parità. Al 30’ primo corner del match in favore della Giana, battuto veloce da Lamesta, che si spegne di poco oltre il sette. Al 32’ raddoppio della Giana con Caferri, che vince un contrasto al limite dell’area, si invola verso la porta, scarta Mazzi in uscita e deposita la palla in rete con un diagonale, segnando la sua prima rete stagionale. Al 36’ gran tiro dalla sinistra di Mandelli, che dopo aver agganciato un cross di Messaggi, di prima intenzione scaraventa in porta, chiamando Mazzi alla parata in tuffo. Sul corner dello stesso Mandelli, Perna svetta di testa, ma non inquadra la porta.

Al 39’ punizione per la Correggese dalla trequarti: Simoncelli calcia sul secondo palo e Ferretti aggancia, ma conclude alto. Al 42’ primo angolo anche per la Correggese, sul cross dalla bandierina svetta Pirola a bloccare con le mani. Al 45’, proprio allo scadere, Lamesta aggancia un pallone sulla sinistra e da poco fuori area lascia partire una parabola che si infila all’angolino più lontano, alle spalle dell’incolpevole Mazzi, portando a tre i gol della Giana e segnando la sua prima rete in biancazzurro.

Dopo l’intervallo nessun cambio per i due allenatori. Si riparte e al 7’ Minotti sventa un pericoloso aggancio di Simoncelli sul vertice dell’area piccola. Al 9’ cambio per la Correggese: fuori Bassoli per Galletti. Al 18’ doppio cambio per la Correggese: fuori Pupeschi per Gomis e fuori Montecchi per Pavarini. Al 21’ Messaggi entra in area dalla sinistra, ma viene atterrato da Pavarini e per l’arbitro è rigore: sul dischetto si presenta Perna, che non sbaglia il tiro e porta a quota 4 le reti della Giana, segnando il suo secondo gol stagionale. Al 25’ ancora Perna protagonista, dopo un’azione insistita della Giana aggancia la palla e va alla conclusione dalla destra, un pochino troppo angolata. Sul ribaltamento di fronte bella uscita di Pirola su un pallone vagante in area. Al 26’ cambio per la Giana: escono tra gli applausi del pubblico Fall per Fumagalli e Messaggi per Brioschi.

Al 29’ conclusione ravvicinata di Galletti dalla sinistra, respinta in angolo da Pirola; sul corner la palla respinta dalla difesa rimane viva e preda di Simoncelli che conclude di poco sopra la traversa. Al 31’ per la Correggese dentro Palma al posto di Gianelli. Al 33’ per la Giana esce Marotta per Ghilardi. Al 35’ la Correggese sostituisce Simoncelli con Trombino. Al 37’ gran botta da fuori di Fumagalli, che chiama Mazzi alla parata in tuffo, ma non trattiene la palla che esce in corner. Al 41’ fuori Perna e dentro Ballabio. Al 44’ Brioschi costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare, al suo posto Previtali.

GIANA ERMINIO-CORREGGESE 4-1

Giana Erminio (3-4-1-2): Pirola, Perico, Colombara, Minotti, Caferri, Marotta (Ghilardi 33’ st), Mandelli, Lamesta, Messaggi (Brioschi 26’ st, Previtali 44’ st), Fall (Fumagalli 26’ st), Perna (Ballabio 41’ st). A disp: D’Aniello, Bassani, Calmi, Corno. Allenatore: Andrea Chiappella

Correggese (4-3-1-2): Mazzi, Gianelli (Palma 31’ st), Cavallari, Manuzzi, Gozzi, Pupeschi (Gomis 18’ st), Simoncelli (Trombino 35’ st), Bassoli (Galletti 9’ st), Ferretti, Villanova, Montecchi (Pavarini 18’ st). A disp: Tzafestas, Giorcelli, Bradarskiy, Messori. Allenatore: Gabriele Graziani

Direttore di gara: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno. Assistenti: Giuseppe Minutoli di Messina e Davide Di Dio di Caltanissetta

Marcatori: Fall 17’ pt, Ferretti 22’ pt, Caferri 32’ pt, Lamesta 45’ pt, Perna (rig.) 22’ st

Recupero: 0’ pt, 5’ st

Angoli: 7-2

Ammoniti: Minotti 10’ pt, Simoncelli 14’ pt, Manuzzi 44’ pt, Perna 30’ st, Galletti 44’ st

Espulsi: nessuno