La Giana cade contro la Pergolettese ma festeggia i playoff

“La 38ª e ultima giornata di campionato si chiude con una sconfitta di misura ad opera della Pergolettese. La Giana chiude il campionato in 7ª posizione a 53 punti - come Pro Vercelli e Lumezzane, con le quali è però in vantaggio negli scontri diretti – con la certezza di giocare in casa la prima partita dei playoff di girone.

Primo tempo 0-0

Per l’ultima partita di campionato, mister Chiappella conferma Zacchi tra i pali e la difesa a 3, composta da Caferri, Piazza e Minotti; a centrocampo Acella, Marotta e Ballabio, con Lamesta a destra e Messaggi a sinistra; nel comparto d’attacco spazio a Barzotti e Maguette Fall.

Si parte con i primi 10 minuti di possesso Giana, ma all’11’ la Pergolettese guadagna il primo corner del match: Mazzarani calcia sul secondo palo, dove Arini conclude di testa verso la rete, ma trova Guiu ad alzare sopra la traversa. La Pergolettese alza il pressing e guadagna il terzo corner al 17’, calciato direttamente nelle mani di Zacchi. Al 24’ cambio obbligato per mister Mussa, costretto a sostituire Felicioli, che ha la peggio in uno scontro di gioco, con Bignami. Al 28’ Giana vicina al gol con Barzotti, che spizza di testa un cross di Caferri, ma di poco non inquadra lo specchio. Al 33’ ancora Barzotti vicinissimo al vantaggio: servito la Maguette Fall avanza palla a terra e va alla conclusione mandando la palla di un soffio sopra la traversa.

Al 42’ Messaggi semina il panico al limite dell’area gialloblù, fallo su di lui e punizione dalla lunetta per la Giana: Lamesta cerca la conclusione in porta, ma la palla sorvola la traversa. Al 44’ punizione dai 25 metri sulla sinistra per la Pergolettese, Mazzarani con un tiro teso va alla conclusione, palla tra le mani di Zacchi. Al 45’ Bariti dalla destra crossa in area per la testa di Tonili, che salta davanti a Zacchi, ma di un soffio non trova l’impatto con la sfera. Al 47’ punizione per la Pergolettese dal vertice sinistro dell’area, respinto dalla barriera.

Secondo tempo 0-1

Dopo l’intervallo, stessi 22 in campo. Si riparte e al 5’ punizione dai 25 metri per la Pergolettese: Mazzarani calcia sul secondo palo, sponda di Tonoli per Bignami, che in semi rovesciata conclude sopra la traversa. Al 14’ primo cambio per la Giana: Perna per Barzotti. Al 17’ Perna lancia Messaggi sulla fascia sinistra, atterrato da dietro da Lambrughi: giallo per lui e punizione dalla trequarti per la Giana, nulla di fatto. Al 19’ cambio per la Pergolettese: Caia per Mazzarani. Al 20’ per la Giana entrano Verde per Acella e Mbarick Fall per Maguette Fall.

Al 22’ doppia occasione per la Pergolettese: prima Zacchi respinge da terra un tiro cross dalla destra, poi la palla va a Guiu, che manda sulla traversa. Al 25’ altra occasione per gli ospiti, con Figoli che colpisce nuovamente la traversa. Pergolettese alla disperata ricerca del gol e della salvezza diretta e al 30’ Figoli con una girata conclude, ma Zacchi si distende e para.

Al 33’ arriva il gol della Pergolettese con Jaouhari, che da dentro l’area devia a rete un passaggio filtrante di Arini. Al 35’ fuori Minotti per Previtali tra le fila della Giana. Al 37’ per la Pergolettese fuori Caia per Aucelli. Al 40’ Gusu scatta sul filo del fuorigioco e dalla destra con un tiro ad incrociare manda la palla di poco oltre il secondo palo. Al 49’ rosso diretto sia a Lambrughi che a Perna, per eccesso di proteste in seguito ad uno screzio.”



GIANA ERMINIO-PERGOLETTESE 0-1

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi; Caferri, Piazza, Minotti (Previtali 35’ st); Lamesta, Acella (Verde 20’ st), Marotta, Ballabio, Messaggi; Barzotti (Perna 14’ st), Maguette Fall (Mbarick Fall 20’ st). A disp: Pirola, Magni, Groppelli, Pinto, Francolini, Franzoni, Corno, Tasca, Gotti. Allenatore: Andrea Chiappella

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Tonili, Lambrughi, Piccinini; Bariti, Figoli, Jaouhari, Arini, Felicioli (Bignami 24’ pt); Guiu, Mazzarani (Caia 19’ st, Aucelli 37’ st). A disp: Cattaneo, Doldi, Andreoli, Cerasani, Schiavini, Capoferri, Bozzuto, De Luca. Allenatore: Giovanni Mussa

Direttore di gara: Giorgio Bozzetto di Bergamo. Assistenti: Andrea Maria Masciale di Molfetta e Roberto Meraviglia di Pistoia. Quarto ufficiale: Marco Menozzi di Treviso

Marcatori: Jaouhari (P) 33’ st

Recupero: 2’ pt, 6’ st

Angoli: 0-9

Ammoniti: Jaouhari (P) 26’ pt, Piazza (G) 47’ pt, Minotti (G) 4’ st, Mussa (all. P) 11’ st, Lambrughi (P) 17’ st, De Luca (P) 32’ st, Tonoli (P) 48’ st

Espulsi: Lambrughi (P) 49’ st, Perna (G) 49’ st