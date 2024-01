S'interrompe la stiscia positiva della Giana: la Pro Patria passa 1 a 2

“Si è tornati oggi in campo allo Stadio Città di Gorgonzola per la 20ª giornata, prima di ritorno del campionato Serie C Now 2023/24, dove la Giana ha ospitato la Pro Patria, che è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio, interrompendo la striscia positiva biancazzurra.

Per la prima giornata di ritorno mister Chiappella si affida a Zacchi tra i pali e alla consueta difesa a 3 con Previtali, Ferrante e Minotti; a centrocampo Franzoni, Marotta e Lamesta, affiancati da Caferri a destra e da Groppelli a sinistra; in attacco il duo Fall-Fumagalli.

Si parte con gli ospiti che applicano sin da subito un pressing molto aggressivo, ma è la Giana all’11’ a farsi vedere nei pressi della porta avversaria, con Lamesta che riesce a crossare dalla sinistra per Fall, un po’ troppo lungo, riesce a toccare e riaggancia Caferri, che conclude ma Rovida blocca in elevazione. Un minuto dopo è ancora Caferri ad agganciare dalla destra e a concludere con un tiro ad incrociare, deviato in corner.

Al 19’ angolo per la Pro Patria, sul cross di Stanzani esce Zacchi coi pugni ad allontanare. Al 26’ punizione per la Giana dai 28 metri: Fumagalli calcia sul secondo palo, dove sbuca Ferrante ad insaccare di prima intenzione, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 28’ è però la Pro Patria a sbloccare la gara con Pitou, che aggancia un suggerimento dalla destra di Castelli e con un pallonetto si libera di Previtali e scavalca Zacchi, insaccando in rete.

Al 33’ scambio Fumagalli-Caferri, con quest’ultimo che dalla destra serve il numero 9 biancazzurro, il quale si gira e va al tiro, ma troppo debole per impensierire Rovida. Al 39’ punizione per la Giana dai 28 metri sulla sinistra: Fumagalli calcia ancora sul secondo palo, dove Rovida esce in volo ad allontanare coi pugni. Al 43’ cambio obbligato per mister Colombo, con Lombardoni che si ferma per un problema fisico e al suo posto entra Saporetti.

Nessun cambio al rientro in campo dopo l’intervallo. Si riparte e al 2’ punizione per la Giana dai 23 metri sulla destra: Lamesta calcia diretto in porta, Rovida esce in tuffo a respingere, riaggancia Fumagalli dal limite e conclude fuori di poco, complice una deviazione che manda in angolo.

Giana molto aggressiva in questo avvio di secondo tempo e all’8’ conquista un corner, Fumagalli dalla bandierina calcia in area, dove sbuca Fall, ma Rovida lo anticipa di un soffio smanacciando via il pallone.

Al 12’ angolo per la Pro Patria, cross corto, Stanzani manda verso l’area dove trova Vaghi a spizzare di testa e ad insaccare il raddoppio ospite. Al 15’ doppio angolo per la Giana: sul primo cross, Fumagalli aggancia e conclude fuori di pochissimo, con un tiro deviato in un secondo corner; in questo caso è Fumagalli ad incaricarsi del tiro dalla bandierina, Fall di testa devia a rete, ma trova la traversa a negargli il gol.

Al 16’ doppio cambio per la Giana: Boafo per Previtali e Messaggi per Groppelli. Al 18’ doppio cambio anche per la Pro Patria: Nicco per Somma e Citterio per Pitou. Al 24’ Barzotti prende il posto di Caferri tra le fila della Giana, così come Pinto sostituisce Marotta. Al 30’ Messaggi vicinissimo al gol, con un tiro dal limite che fa la barba al palo. Subito dopo entra Ballabio per Franzoni.

Al 32’ grande parata di Zacchi sul tiro di Castelli. Al 32’ per gli ospiti fuori Mallamo per Ferri e Castelli per Parker. Al 36’ Zacchi ancora fondamentale sul tiro di Parker da distanza ravvicinata. Al 39’ rigore per la Giana, Fumagalli atterrato da Citterio: dal dischetto è lo stesso Fumagalli che si incarica di trasformare il tiro nel suo 12° gol stagionale, accorciando le distanze. La Giana ora schiaccia la Pro Patria nella propria metà campo, giocando l’ultimo scampolo di gara ad un ritmo indiavolato, ma non basta ad agganciare il pareggio.”

(Comunicato Giana Erminio)

GIANA ERMINIO-PRO PATRIA 1-2

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi; Previtali (Boafo 16’ st), Ferrante, Minotti; Caferri (Barzotti 24’ st), Franzoni (Ballabio 30’ st), Marotta (Pinto 24’ st), Lamesta, Groppelli (Messaggi 16’ st); Fumagalli, Fall. A disp: Pirola, Magni, Perna, Colombara, Corno, Gotti, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida, Vaghi, Lombardoni (Saporetti 43’ pt), Moretti; Somma (Nicco 18’ st), Fietta, Mallamo (Ferri 32’ st), Ndrecka; Pitou (Citterio 18’ st), Stanzani; Castelli (Parker 32’ st). A disp: Mangano, Bongini, Bashi, Marano, Bertoni, Piran, Ghioldi, Caluschi, Zanaboni. Allenatore: Riccardo Colombo

Direttore di gara: Enrico Cappai di Cagliari. Assistenti: Diego Spatrisano di Cesena e Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Giorgio Bozzetto di Bergamo

Marcatori: Pitou (P) 28’ pt, Vaghi (P) 12’ st, Fumagalli (G) rig. 40’ st

Recupero: 2’ pt, 4’ st

Angoli: 10-5

Ammoniti: Mallamo (P) 18’ pt, Moretti (P) 2’ st, Groppelli (G) 8’ st, Boafo (G) 31’ st, Colombo (allenatore P) 45’ st