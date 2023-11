La Giana regge contro il Padova ma un rocambolesco rigore indirizza il match in favore dei padroni di casa

"12ª giornata di campionato in trasferta all’Euganeo di Padova, dove la Giana, sotto di 1-0 dopo pochi minuti, nel corso della gara cresce e trova il meritato pareggio all’inizio del secondo tempo, continuando ad offrire un’ottima prestazione quando, a 10’ dal termine, un rocambolesco quanto contestato rigore assegnato ai padroni di casa spezza il ritmo della gara e apre la strada anche al terzo gol del Padova, che alla fine conquista i 3 punti.



Le due squadre si affronteranno nuovamente martedì prossimo, sempre all’Euganeo, nella sfida valida per il 2° turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C.



Per la trasferta sul campo del Padova, mister Chiappella si schiera a specchio rispetto ai padroni di casa, con Zacchi tra i pali e difesa a tre con Previtali, Ferrante e Minotti; a centrocampo Franzoni, Marotta e Ballabio, affiancati da Caferri a destra e Groppelli a sinistra; in attacco Fumagalli e Fall.

Dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della recente alluvione in Toscana, si parte e al 3’ c’è il primo squillo del Padova con Palombi, che dal limite dell’area riesce ad inserirsi e a concludere sul secondo palo, non inquadrando lo specchio di pochissimo.



Al 6’ Varas intercetta un passaggio di Groppelli e dopo aver servito Palombi e aver ricevuto nuovamente palla, chiude il triangolo, si inserisce in area e di piatto batte Zacchi portando in vantaggio i suoi. All’11’ Padova vicino al raddoppio con una punizione arrivata in area e agganciata di testa da Delli Carri, che conclude bene verso la porta difesa da Zacchi, il quale con un importante intervento gli dice di no.



Al 12’ la conclusione è invece di Fumagalli, che prova il tiro dalla distanza, fuori non di molto alla destra di Donnarumma. Al 21’ su rimessa laterale dalla destra, palla a Franzoni che riesce a crossare per Fall, che svetta di testa ma manda sopra la traversa.



Al 29’ dopo un prolungato possesso palla della Giana, con il Padova che chiude ogni spazio, Minotti prova la giocata dalla lunga distanza, chiamando Donnarumma ad essere attento a bloccare. Al 30’ Fusi aggancia una respinta della difesa della Giana su un cross proveniente da calcio d’angolo e lascia partire un tiro teso in diagonale che esce di poco oltre il secondo palo.



Al 31’ Giana vicina al gol grazie ad un’avanzata solitaria di Minotti, che riesce ad arrivare sino al limite dell’area e a passare a Ballabio, che conclude sfiorando il palo, complice una deviazione di un difensore di casa. Sul cross dalla bandierina, di testa aggancia nuovamente Minotti, ma la sua conclusione viene bloccata da Donnarumma.



Al 35’ dopo una bella azione solitaria di Franzoni, ancora Ballabio da fuori area aggancia il batti e ribatti e conclude di gran potenza con una palla che Donnarumma deve impegnarsi in tuffo a bloccare.



Dopo l’intervallo nessun cambio nelle due formazioni. Si riparte e al 4’ Fall riesce ad agganciare un suggerimento di Groppelli e a scendere sulla sinistra fino alla linea di fondo, dove si libera del diretto marcatore e va al cross, sul quale Fumagalli non arriva per pochi centimetri. Al 10’ ripartenza della Giana che porta Franzoni ad andare alla conclusione pericolosa dalla sinistra, ma si alza la bandierina del fuorigioco.



All’11’ arriva però il meritato pareggio della Giana con il quinto gol in stagione di Fumagalli, che riceve palla dalla destra da Caferri, addomestica la sfera e va a concludere chirurgicamente con una palla che si infila fra i difensori di casa e si insacca alle spalle di Donnarumma. Al 21’ primo doppio cambio del match: per il Padova escono Palombi e Villa ed entrano Liguori e Favale.



Al 23’ su calcio d’angolo per il Padova, aggancia Capelli e conclude di poco oltre il secondo palo. Il Padova alza il pressing e al 25’ gran botta da fuori area di Radrezza, che Zacchi in tuffo respinge; riaggancia Bortolussi e prova il tap-in da dentro l’area piccola, palla in angolo.



Al 26’ per la Giana entra Verde al posto di Fumagalli. Al 30’ per il Padova entra Cretella al posto di Fusi. Al 33’ altri cambi per la Giana, che richiama in panchina Marotta per l’ingresso di Pinto, mentre esce anche Groppelli per l’esordio in Serie C di Boafo.



Al 35’ il Padova protesta per un rigore dopo un intervento di Minotti su Liguori: per l’arbitro è rimessa dal fondo, ma dopo le proteste dei giocatori di casa e un consulto con l’assistente, la signora Marotta cambia decisione e assegna il penalty. Naturalmente gli animi si scaldano, ma alla fine Liguori si presenta sul dischetto e col sinistro trasforma nel gol del vantaggio.



Al 39’ entrano Piazza e Barzotti per Previtali e Ferrante. Al 40’ gioco fermo per un fallo nella metà campo dei padroni di casa e un giocatore del Padova assesta una testata a Ballabio: tutti si aspettano il cartellino rosso per questa azione, ma dopo qualche minuto di capannello l’espulsione arriva in direzione della panchina della Giana, a Groppelli, per proteste. Al 42’ nel Padova escono Capelli per Kirwan e Radrezza per Bianchi.



Al 48’ terzo gol del Padova con il neoentrato Kirwan, che aggancia di testa un calcio di punizione di Favale e manda alle spalle di Zacchi. Al 51’ gran botta di Franzoni, Donnarumma in tuffo salva la porta."



(Comunicato Giana Erminio)



PADOVA-GIANA ERMINIO 3-1



Padova (3-5-2): Donnarumma, Delli Carri, Crescenzi, Belli, Capelli (Kirwan 42’ st), Fusi (Cretella 30’ st), Radrezza (Bianchi 42’ st), Varas, Villa (Favale 21’ st), Bortolussi Palombi (Liguori 21’ st). A disp: Zanellati, Mangiaracina, Perrotta, De Marchi, Dezi, Granata, Calabrese. Allenatore: Vincenzo Torrente



Giana Erminio (3-5-2): Zacchi, Previtali (Piazza 39’ st), Ferrante (Barzotti 39’ st), Minotti, Caferri, Franzoni, Marotta (Pinto 33’ st), Ballabio, Groppelli (Boafo 33’ st), Fumagalli T. (Verde 26’ st), Fall. A disp: Pirola, Fumagalli G., Perna, Lamesta, Messaggi, Corno. Allenatore: Andrea Chiappella



Direttore di gara: Maria Marotta di Sapri. Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido e Davide Santarossa di Pordenone. Quarto ufficiale: Clemente Cortese di Bologna



Marcatori: Varas (P) 6’ pt, Fumagalli T. (G) 11’ st, Liguori (P) rig. 36’ st, Kirwan (P) 48’ st



Recupero: 1’ pt, 6’ st



Angoli: 9-1



Ammoniti: Fusi (P) 42’ pt, Previtali (G) 8’ st, Crescenzi (P) 15’ st, Varas (P) 32’ st



Espulsi: Groppelli (G) dalla panchina 41’ st