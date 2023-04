La Giana Erminio batte il Corticella e vince il campionato di Serie D

Per la 37ª giornata, ultima partita casalinga del campionato 2022/23, la Giana ha ospitato i bolognesi del Corticella e dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa ha dilagato andando a vincere 4-0 e il campionato con una giornata di anticipo e 4 punti di vantaggio sulla Pistoiese seconda in classifica.

Giana schierata in campo con Pirola tra i pali, Previtali, Colombara, Minotti e Caferri in difesa; Lamesta, Marotta e Pinto a centrocampo; tridente d’attacco con Perna, Fall e Fumagalli. Si parte e al 2’ Fumagalli dalla distanza con una conclusione centrale impegna Bruzzi in tuffo, palla deviata in angolo. Al 3’ ci prova Perna dai 25 metri, ferma ancora Bruzzi in due tempi.

All’8’ Marchetti da fuori area prova la conclusione in porta, dopo aver agganciato un passaggio su punizione, ma la palla termina ampiamente alta. Al 12’ Menarini dai 35 metri prova un rasoterra che esce di poco alla destra di Pirola. Al 14’ angolo per il Corticella, la difesa respinge il cross, ma la palla resta viva e dopo un recupero degli ospiti, Sadek spizza verso il secondo palo, fuori. Al 27’ Trombetta riceve palla da Oubakent e dalla destra prova la conclusione sul primo palo, ma la palla si spegne sull’esterno della rete.

Al 29’ azione insistita della Giana: Marotta serve in area Fall, mischia davanti alla linea di porta e sfera che viene allontanata centralmente, recuperata e ribattuta con un tiro teso, Bruzzi in tuffo con i pugni allontana definitivamente. Al 40’ punizione per la Giana sulla trequarti di destra: Pinto passa corto a Fumagalli, che centralmente conclude con un rasoterra che Bruzzi para in due tempi. Al 43’ illusione del gol per Perna, che conclude a fil di palo una palla ribattuta sul tiro di Fumagalli.

Alla ripresa, rientrano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Si riparte e al’8’ arriva il gol del vantaggio per la Giana: Caferri prende palla a centrocampo e con un’azione personale percorre tutto il campo e dal limite dell’area lascia partire un tiro teso che si deposita alle spalle di Bruzzi, segnando il suo 4° gol in campionato. Al 14’ punizione centrale poco fuori dalla lunetta per la Giana: finta di Fumagalli, batte Lamesta direttamente all’angolino, raddoppiando il vantaggio biancazzurro, anche lui, con il suo 4° gol in campionato.

Al 15’ il Corticella effettua il primo cambio, inserendo Campagna per Marchetti. Proprio Campagna, un minuto più tardi, conclude con un rasoterra dal limite, ma Pirola è pronto a bloccare a terra. Al 20’ Fumagalli dalla sinistra con un tiro ad incrociare sfiora il secondo palo. Al 21’ doppio cambio per il Corticella, con Farinelli che rileva Sadek e Leonardi che rileva Oubakent. Al 27’ altro cambio per gli ospiti, con Amayah che entra al posto di Larhrib, mentre per la Giana Perna lascia il posto a Ballabio. Al 33’ cambio per la Giana: Perico al posto di Lamesta.

Al 35’ grande ripartenza della Giana con Caferri, che tallonato da un difensore va alla conclusione, Bruzzi respinge, tap-in dello stesso Caferri, palla fuori di un soffio. Al 38’ doppio cambio per la Giana: Calmi per Fumagalli e Mandelli per Marotta. Al 40’ tris della Giana con Fall, che aggancia il perfetto assist dalla destra di Calmi e va a segnare il suo 22° gol in questo campionato. Al 42’ il Corticella inserisce Salvatori al posto di Trombetta. Al 44’ per la Giana fuori Fall per Messaggi. Al 45’ tiro teso da fuori area di Menarini, parato da Pirola. Al 46’ poker della Giana con Messaggi, che servito da Mandelli va a segnare il suo 6° gol in campionato.

(Comunicato stampa Giana Erminio)

GIANA ERMINIO-CORTICELLA 4-0

Giana Erminio (4-3-3): Pirola, Pinto, Fumagalli (Calmi 38’ st), Perna (Ballabio 27’ st), Marotta (Mandelli 38’ st), Colombara, Fall (Messaggi 44’ st), Lamesta (Perico 33’ st), Caferri, Minotti, Previtali. A disp: D’Aniello, Piazza, Brioschi, Ghilardi. Allenatore: Andrea Chiappella

Corticella (4-4-2): Bruzzi, Mambelli, Menarini, Chmangui, Cudini, Ercolani, Oubakent (Leonardi 21’ st), Sadek (Farinelli 21’ st), Trombetta (Salvatori 42’ st), Marchetti (Campagna 15’ st), Larhrib (Amayah 27’ st). A disp: Cinelli, Casazza, Ferraresi, Tcheuna. Allenatore: Alessandro Miramari

Direttore di gara: Cristiano Ursini di Pescara. Assistenti: Luca Gibin di Chioggia e Ares Beggiato di Schio

Marcatori: Caferri 8’ st, Lamesta 14’ st, Fall 40’ st, Messaggi 46’ st

Recupero: 0’ pt, 4’ st

Angoli: 1-8

Ammoniti: Previtali 7’ pt

Espulsi: nessuno