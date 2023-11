La Giana Erminio cade in casa del Padova e viene eliminata dalla Coppa Italia

Dopo soli 3 giorni, la Giana torna all’Euganeo di Padova per il 2° turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, dove è approdata battendo la Pro Sesto 1-3 all’esordio. Il Padova, invece, aveva eliminato il Legnago battendolo 2-4 e oggi avanza nel torneo, eliminando la Giana con una vittoria 3-0.



Cambio di formazione e di interpreti rispetto alla gara di campionato andata in scena sabato 4 novembre, con mister Chiappella che opta per Pirola tra i pali e una difesa a 3 composta da Corno, Piazza e Groppelli; a centrocampo Boafo, Pinto, Ballabio e Messaggi; Perna e Barzotti alle spalle di Verde, punta centrale.



Si parte e dopo qualche minuto di studio, al 4’ si fa vedere il Padova, con Villa che appoggia a Beccaro, in quale serve Bianchi che va alla conclusione, ma Boafo fa da scudo respingendo il pallone. Al 7’ è la Giana in avanti, con Barzotti che prova una conclusione che Zanellati, ex di giornata, para in presa alta.



All’8’ Verde cerca di liberarsi in area, ma viene bloccato da un difensore di casa con un fallo di ostruzione: i giocatori della Giana reclamano un rigore, ma l’arbitro lascia proseguire.



Al 12′ il Padova avanza in contropiede con De Marchi, che cerca la conclusione, ma la retroguardia della Giana chiude gli spazi. Al 14’ la prima svolta della gara: Pinto ferma fallosamente Dezi in area e l’arbitro decreta il rigore per il Padova: sul dischetto si presenta Cretella, che spiazza Pirola e sigla la rete del vantaggio.



Al 17’ su calcio di punizione per il Padova, Perrotta sfiora il raddoppio agganciando la palla di testa. La Giana reagisce e al 27’ Verde si presenta alla conclusione, costringendo Zanellati a rifugiarsi in angolo e al 28’ a parare un’altra conclusione, stavolta di Ballabio, che sfiora il gol del pareggio. Al 32’ ci prova Perna dal limite, ma la sua conclusione termina sul fondo.



Al 38’ Groppelli anticipa una conclusione in diagonale di Villa, ma al 39’ arriva il raddoppio per i padroni di casa: Dezi conclude da fuori area e la palla, complice una sfortunata deviazione di Pinto, beffa Pirola. Al 40’ De Marchi dal limite con una gran botta manda la palla alta sopra la traversa.



Al rientro in campo dopo l’intervallo, mister Chiappella effettua un primo cambio, inserendo Previtali al posto di Barzotti. Si riparte e al 9’ su contropiede Beccaro serve Kirwan, che aggancia e di prima intenzione conclude in diagonale verso la porta, ma la palla finisce sul fondo. Al 13’ gran tiro di Cretella dal limite, palla sopra la traversa.



Al 16’ doppio cambio per il Padova: escono Cretella per Fusi e Beccaro per Montrone. Al 22’ doppio cambio anche per la Giana, con Marotta che rileva Pinto e Minotti che rileva Boafo, mentre al 25’ nel Padova esce Perrotta per Capelli.



Al 27’ conclusione a giro di Messaggi, ma la palla termina sul fondo. Ancora cambi per la Giana: al 32’ fuori Messaggi per Gotti e al 34’ fuori Ballabio per Tasca, all’esordio in Prima Squadra e tra i professionisti.



Al 38’ Giana vicina al gol con un bolide di Verde, ma la grande risposta di Zanellati salva la porta biancoscudati. Al 41’ escono Villa per Leoni e De Marchi per Toldo, tra le fila del Padova.



Al 43’ Dezi serve Kirwan con un passaggio in profondità e la sua conclusione in diagonale viene parata da Pirola. Un minuto più tardi l’occasione è per Montrone, ma Pirola ancora una volta salva la porta.



Al 47’ però Montrone serve Dezi in area, Pirola in uscita entra in contatto con il numero 11 e l’arbitro assegna il secondo rigore della partita per i padroni di casa: Dezi si incarica di trasformare e realizza la doppietta di giornata.

(Comunicato Giana Erminio)



PADOVA-GIANA ERMINIO 3-0



Padova (3-5-2): Zanellati, Granata, Perrotta (Capelli 25’ st), Calabrese, Kirwan, Dezi, Cretella (Fusi 16’ st), Bianchi, Villa (Leoni 41’ st), De Marchi (Toldo 41’ st), Beccaro (Montrone 16’ st). A disp: Donnarumma, Rossi, Keita, Tiveron, Susanu. Allenatore: Vincenzo Torrente



Giana Erminio (3-4-2-1): Pirola, Corno, Piazza, Groppelli, Boafo (Minotti 22’ st), Pinto (Marotta 22’ st), Ballabio (Tasca 34’ st), Messaggi (Gotti 32’ st), Perna, Barzotti (Previtali 1’ st), Verde. A disp: Magni, Zacchi, Ferrante, Fumagalli, Fall, Francolini, Caferri, Franzoni, Osagie. Allenatore: Andrea Chiappella



Direttore di gara: Gianluca Renzi di Pesaro. Assistenti: Simone Pistarelli di Fermo e Gian Marco Cardinali di Perugia. Quarto ufficiale: Andrea Paccagnella di Bologna



Marcatori: Cretella (P) rig. 14’ pt, Dezi (P) 39’ pt e 48’ st rig.



Recupero: 2’ pt, 3’ st



: Piazza (G) 14’ pt, Cretella (P) 18’ pt, Corno (G) 33’ pt, Granata (P) 7’ st