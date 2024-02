La Giana Erminio risorge: contro la Pro Vercelli arriva la prima vittoria del girone di ritorno

Trasferta a Vercelli per la 27ª giornata di campionato, dove al Silvio Piola la Giana ritrova la compattezza, la prestazione e la vittoria, la prima del girone di ritorno. Una vittoria pesante per la classifica e per il morale, arrivata con il secondo gol in stagione di Minotti, il primo in maglia biancazzurra per Mbarick Fall e l’ottavo per Maguette Fall, mantenendo inoltre la porta inviolata.

Primo tempo 0-0

Mister Chiappella conferma Zacchi tra i pali e la difesa a 4 dell’ultima gara, con Caferri, Ferrante, Minotti e Groppelli; i veterani Pinto e Marotta davanti alla difesa, con Lamesta, Franzoni e Mbarick Fall dietro all’unica punta, Maguette Fall.

Dopo aver osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime sul lavoro al cantiere di Firenze, si parte. Al 6’ calcio di punizione per la Giana dai 28 metri, Lamesta col mancino mette in mezzo, ma Rutigliano spazza in fallo laterale; Caferri alza il cross, ma Mastrantonio lo blocca tra le braccia. Al 9’ Mbarick Fall dalla sinistra aggancia un lancio di Minotti e va alla conclusione con un tiro cross sul secondo palo che impegna Mastrantonio.

Partita che scorre equilibrata nel primo quarto d’ora di gioco e al 18’ Lamesta con un passaggio in profondità serve Maguette Fall, che gliela ridà al limite, conclusione che chiama Mastrantonio alla respinta in volo. Un minuto più tardi la palla è contesa tra Mbarick Fall e Mastrantonio, che dopo essere stato superato dall’attaccante della Giana riesce in extremis a toccare la sfera deviandola in corner. Al 23’ punizione dalla destra per la Pro Vercelli, Pannitteri va alla conclusione sul secondo palo, ma Zacchi blocca in presa alta.

Al 25’ Maguette Fall dal limite avanza e conclude di potenza, Mastrantonio respinge coi pugni in angolo. Al 26’ è Franzoni a concludere con un rasoterra verso la porta, il portiere si tuffa sul pallone. Terzo angolo per la Giana al 32’, Pinto dalla bandierina calcia lungo, palla recuperata che arriva a Marotta, il quale serve Lamesta di prima intenzione, tentativo di mezza rovesciata per lui, ma la palla termina di poco a lato.

Al 36’ Mustacchio sfugge tallonato da Groppelli e va alla conclusione in diagonale sul secondo palo, Zacchi sfiora mandando in angolo, il primo per la formazione di casa. Al 38’ Pinto dal limite calcia forte, ma colpisce inavvertitamente Franzoni e la palla carambola fuori di pochissimo.

Al 42’ ci prova ancora Pinto, Mastrantonio vola, ma la palla esce seppur di poco alla sua destra. Al 43’ Marotta vicinissimo al gol, riceve palla da Pinto dal fondo e di prima scaraventa di potenza, deviato in angolo da Mastrantonio.

Secondo tempo 0-3

Due cambi per la Pro Vercelli all’inizio della ripresa: Nepi per Rojas e Parodi per Citi. Si riparte con una Pro Vercelli molto più propositiva e al 3’ Rodio prova un tiro cross dalla sinistra, bloccato da Zacchi.

Al 7’ angolo per la Giana e arriva il gol che sblocca la partita! Pinto avanza e crossa lungo oltre il secondo palo, Minotti arpiona la palla, se l’aggiusta e con un gesto tecnico di grande levatura si gira e conclude in porta per la sua seconda rete stagionale. Al 7’ punizione per i padroni di casa dai 30 metri: Iotti conclude diretto in porta, di poco sopra la traversa.

Al 13’ raddoppio della Giana con il primo gol in maglia della Giana di Mbarick Fall, che dopo essere arrivato al limite dell’area dei piemontesi supera Parodi con una finta e va a tu per tu con Mastrantonio e conclude in rete facendo passare la palla tra le sue gambe.

Al 24’ Petrella per Rutigliano tra le fila della Pro Vercelli. Al 28’ grande intervento di Zacchi su Pannitteri, che dopo aver recuperato una respinta di Ferrante scaraventa di potenza sul secondo palo, ma il numero uno biancazzurro devia in angolo.

Al 29’ doppio cambio per la Giana: Acella per Pinto e Messaggi per Mbarick Fall. Al 31’ Maguette Fall serve in profondità Franzoni, che va in gol, ma si alza la bandierina del fuorigioco. Al 32’ Mustacchio di testa aggancia un cross e va alla conclusione sul primo palo, fuori di poco.

Al 34’ rosso diretto a Santoro per aver atterrato Maguette Fall appena entrato in area e rigore per la Giana: lo stesso Fall si incarica del tiro dal dischetto, spiazza Mastrantonio e con un tiro morbido va a segnare il suo ottavo gol stagionale, gol che gli mancava dal 26 novembre, nella vittoria 1-2 a Fiorenzuola.

Al 37’ Mustacchio dalla sinistra, si accentra e con un gran tiro va alla conclusione colpendo l’incrocio dei pali. Al 38’ cambio per la Giana: dentro Perna per Maguette Fall. Al 45’ dentro anche Corno al posto di Caferri e dopo 3’ di recupero può festeggiare anche lui in campo la prima vittoria della Giana in una gara ufficiale sul campo della Pro Vercelli.

PRO VERCELLI-GIANA ERMINIO 0-3

Pro Vercelli (4-3-3): Mastrantonio; Iezzi, Citi (Parodi 1’ st), Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Rutigliano (Petrella 24’ st); Pannitteri, Mustacchio, Rojas (Nepi 1’ st). A disp: Ghisleri, Vaccarezza, Contaldo, Gheza, Casazza, Maggio, Forte, Sarzi Puttini, Kozlowski. Allenatore: Andrea Dossena

Giana Erminio (4-2-3-1): Zacchi; Caferri (Corno 45’ st), Ferrante, Minotti, Groppelli; Marotta, Pinto (Acella 29’ st); Lamesta Franzoni, Mbarick Fall (Messaggi 29’ st); Maguette Fall (Perna 38’ st). A disp: Pirola, Magni, Boafo, Ballabio, Colombara, Previtali, Barzotti, Piazza, Verde. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Marco Di Loreto di Terni. Assistenti: Vincenzo Andreano di Foggia e Paolo Cozzuto di Formia. Quarto ufficiale: Giovanni Moro di Novi Ligure

Marcatori: Minotti (G) 4’ st, Mbarick Fall (G) 13’ st, Maguette Fall (G) rig. 34’ st

Recupero: 0’ pt, 3’ st

Angoli: 3-7

Ammoniti: Lamesta (G) 45’ pt, Rodio (P) 45’ pt, Iotti (P) 10’ st, Mustacchio (P) 16’ st, Caferri (G) 26’ st

Espulsi: Santoro (P) 34’ st