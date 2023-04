La Giana Erminio trova un punto in rimonta contro il Real Forte Querceta

36ª giornata di campionato giocata in trasferta allo stadio Necchi-Balloni di Forte dei Marmi, dove la Giana conquista un punto in rimonta e nonostante il forcing finale non riesce ad andare oltre il pareggio.

Mister Chiappella torna al 3-5-2 con Pirola tra i pali; Perico, Colombara e Minotti in difesa; Ballabio, Marotta e Mandelli a centrocampo, con Caferri sull’out di destra e Massaggi su quello di sinistra; tandem d’attacco con Fall e Fumagalli. Si parte e dopo qualche minuto di manovra a centrocampo, il Real Forte Querceta inizia a spingere e al 7’ arriva il colpo di testa di Pegollo, la palla si alza, ma Pirola para facilmente. All’8’ cross di Caferri dalla destra, ma Raspa in uscita blocca tra le mani.

Al 15’ cross dalla destra di Pegollo, deviato da Colombara in angolo: sul tiro dalla bandierina, aggancia di testa Masi e la mette di poco sopra la traversa. Al 16’ il pressing alto dei padroni di casa porta al gol del vantaggio: sempre su corner, batte Bartolini e Tognarelli in tuffo sul primo palo batte Pirola, che tocca la palla ma non riesce a trattenerla. La Giana reagisce e poco dopo Fall entra in area, palla in angolo: dalla bandierina Fumagalli crossa in area e Fall di testa conclude sopra la traversa.

Al 23’ ci prova Perico dal limite, ma la sua conclusione è alta. Al 26’ Caferri in contropiede sulla sinistra mette in mezzo per Fall, in area sul lato opposto, ma l’attaccante biancazzurro non impatta bene sul pallone e la difesa respinge. Al 32’ azione di Caferri sulla destra, cross in area per Fall, che viene anticipato di testa da un difensore, il quale devia in angolo. Al 34’ azione in solitaria di Messaggi, che ubriaca un difensore e tira a fin di palo, palla respinta in angolo di Raspa; sul cross, tiro da fuori area di Mandelli, parato da Raspa. Al 36’ punizione dalla trequarti di destra per il Real Forte Querceta, Bartolini crossa in area, palla colpita di testa da Pegollo, che manda sopra la traversa.

Al 40’ contropiede dei padroni di casa con Verde contro Minotti, l’attaccante dei toscani riesce ad andare al tiro, alto sopra traversa. Al 41’ punizione centrale dal limite per la Giana, batte Fumagalli, ma mette alto sulla traversa. Al 45’ doppio corner in successione per la Giana: sul secondo angolo, Fumagalli dalla bandierina mette in mezzo all’area e Fall con una sforbiciata aggancia il pallone e lo infila alla destra del portiere, a fil di palo: pareggio per la Giana e 21° (bellissimo) gol in campionato per Maguette Fall!

Dopo l’intervallo rientrano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Si riparte e al 1’ azione di Fall, che apre sulla destra a Caferri, il quale tira dal limite, ma Raspa para in presa bassa. Al 2’ tiro dal limite di Meucci, poco sopra il sette. Al 4’ Ballabio dalla destra mette in mezzo, Fumagalli stoppa e tira di potenza, respinge Raspa. Sulla ripartenza pericolo per la Giana, con Pirola fuori area che libera di testa.

Al 6’ azione insistita della Giana, palla che arriva a Caferri, il quale dal limite conclude con un diagonale rasoterra che esce di poco a lato. Un minuto più tardi palla a Verde, conclusione di potenza respinta da Pirola. Al 10’ tiro da fuori area di Mandelli, alto. Al 15’ punizione dal vertice sinistro dell’area per la Giana: Marotta tocca per Fumagalli, che dal limite conclude fuori dallo specchio.

Al 23’ primo cambio della gara: per la Giana esce Mandelli ed entra Pinto. Al 25’ cambio anche per i padroni di casa, con Rosati che rileva Pegollo. Al 27’ angolo per la Giana, batte Marotta, Fall di testa schiaccia a terra in mezzo all’area, aggancia Fumagalli e tira, ma la difesa respinge. Al 30’ secondo cambio per la Giana, con Brioschi che entra al posto di Messaggi. Al 31’ tiro di Fumagalli dal vertice sinistro dell’area, respinge Raspa in tuffo. Al 33’ di nuovo Fumagalli, che si inserisce e conclude dalla sinistra, ma il tiro è di poco alto. Al 34’ cambio per il Real Forte Querceta: fuori Giubbolini per Lazzoni.

Al 37’ angolo per la Giana, Pinto da fuori area con un rasoterra conclude fuori di un metro. Al 43’ cambio per i padroni di casa: dentro Molinaro per Bartolini. Subito dopo punizione dai 25 metri per la Giana: Fumagalli conclude di poco sopra la traversa, in angolo: gran tiro di Perico, deviato nuovamente in corner. Al 44’ dalla destra tiro di Fall, che si stampa sul palo. La Giana ce la mette tutta, ma dopo 3’ di recupero la gara termina in pareggio.

(Comunicato Giana Erminio)

REAL FORTE QUERCETA-GIANA ERMINIO 1-1

Real Forte Querceta (4-3-1-2): Raspa, Meucci, Giubbolini (Lazzoni 34’ st), Bernardini, Tognarelli, Masi, Pegollo (Rosati 25’ st), Bortoletti, Verde, Bartolini (Molinaro 43’ st), Bertipagani. A disp: Pastine, Ceccarelli, Bianchi, Pezzini, Bertozzi. Allenatore: Simone Venturi

Giana Erminio (3-5-2): Pirola, Mandelli (Pinto 23’ st), Perico, Fumagalli, Marotta, Ballabio, Colombara, Fall, Messaggi (Brioschi 30’ st), Caferri, Minotti. A disp: D’Aniello, Bassani, Piazza, Perna, Calmi, Lamesta, Previtali. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Michele Maccorin di Pordenone. Assistenti: Giovanni Boato di Padova e Tommaso Mambelli di Cesena

Marcatori: Tognarelli 16’ pt, Fall 46’ pt

Recupero: 1’ pt, 3’ st

Angoli: 3-12