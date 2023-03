Una Giana Erminio schiacciasassi batte 5 a 1 il Lentigione

Clima primaverile al Città di Gorgonzola, dove per la 31ª giornata di campionato la Giana ha ospitato il Lentigione conquistando una larga vittoria, che ha visto la prima tripletta dell’anno, quella di Fumagalli e il 100° gol in biancazzurro di Fabio Perna!

Difesa a 4 per la squadra schierata oggi in campo da mister Chiappella, con Pirola a difesa dei pali, Previtali, Colombara, Minotti e Perico sulla linea difensiva; Mandelli, Marotta e Ballabio a centrocampo; Caferri, Perna e Fumagalli nel tridente di attacco. Si parte e al 2’ Fumagalli, lanciato da Perico, parte da solo prendendo il tempo al diretto marcatore e a tu per tu con il portiere lo scavalca con un pallonetto che, seppur toccato dal numero uno ospite, si deposita in rete per il gol del vantaggio, il suo quarto centro in campionato.

Al 6’ il Lentigione guadagna un calcio d’angolo, cross in mezzo, palla che resta lì in mezzo alla mischia, dalla quale spunta il piede di Sabotic, che riesce a spingere in rete per il pareggio. Al 10’ gran bella azione della Giana con Fumagalli che si libera di un difensore ospite e di tacco serve Mandelli, il quale avanza dalla sinistra e va alla conclusione, ma Burigana fa buona guardia. Al 15’ Giana vicinissima al raddoppio con Fumagalli, che dal limite dell’area si aggiusta il pallone e va alla conclusione a botta sicura, fuori di un nonnulla. Al 27’ Caferri scende sulla sinistra arrivando sino alla linea di fondo e crossa sul secondo palo, dove Perna di testa conclude fuori.

Al 28’ gran gol di Fumagalli, che aggancia il pallone lanciato da Minotti e con un bolide dal limite dell’area va a pescare l’angolino per la rete del raddoppio; arbitro accerchiato dai giocatori del Lentigione che protestano chiedendo l’annullamento del gol per off side, ma il direttore estrae il cartellino rosso a Gozzi, per eccesso di proteste.

Al 35’ tripletta di Fumagalli, che dopo aver agganciato un cross dalla destra di Previtali, di piatto destro deposita in rete la sua sesta rete in campionato. Al 39’ Perna ancora vicino al gol: dopo aver agganciato un traversone dalla sinistra, va alla conclusione in diagonale, ma angola un po’ troppo e non inquadra lo specchio. Al 48’ angolo per la Giana, Fumagalli dalla bandierina calcia in area, dove Perico di prima intenzione con un tiro teso va a segnare il quarto gol della partita, il suo terzo in questo campionato.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, il Lentigione inserisce Egharevba al posto di Bonetti. Si riparte e dopo il primo quarto d’ora di gioco i due allenatori procedono ad effettuare i cambi: al 14’ per gli ospiti entra Iodice al posto di N. Cortesi; al 15’ fuori Caferri per Brioschi tra le fila della Giana e al 19’ per il Lentigione esce Agnello per l’ingresso di Roma. Al 26’ cambio obbligato per il Lentigione, con Micheal costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare, al suo posto Bertolotti.

Al 29’ angolo per la Giana, Fumagalli dalla bandierina calcia in mezzo, si forma una mischia in area della quale riesce ad approfittare Perna, che spinge in rete la sua centesima rete in maglia biancazzurra! Al 31’ cambio per il Lentigione, che inserisce Sala al posto di Formato e cambio anche per mister Chiappella, dentro Bassani per Perico.

Al 36’ Marotta lascia il posto a Gaye tra i biancazzurri. Al 40’ ancora un cambio per la Giana, con Gorghelli che rileva Fumagalli. Al 43’ Bassani lancia Perna, che vede Birigana fuori dai pali e prova la conclusione dalla distanza, fuori di pochissimo. Al 45’ per la Giana fuori Colombara per Piazza. Al 47’ Sala ruba palla a Minotti al limite dell’area e va alla conclusione a botta sicura, ma Pirola con uno scatto di reni salta e respinge, per poi riprendere il pallone tra le mani.

(Comunicato Giana Erminio)

GIANA ERMINIO-LENTIGIONE 5-1

Giana Erminio (4-3-3): Pirola, Mandelli, Perico (Bassani 31’ st), Fumagalli (Gorghelli 40’ st), Perna, Marotta (Gaye 36’ st), Ballabio, Colombara, Caferri (Brioschi 15’ st), Minotti, Previtali. A disp: D’Aniello, Piazza, Messaggi, Osagie, Parietti. Allenatore: Andrea Chiappella

Lentigione (3-4-1-2): Burigana, Agnello (Roma 19’ st), Lattarulo, Formato (Sala 31’ st), Micheal (Bertolotti 26’ st), La Vigna, Sabotic, Gozzi, Cortesi N. (Iodice 14’ st), Rossini, Bonetti (Egharevba 1’ st). A disp: Cheli, Cortesi M., Ofoasi, Muro. Allenatore: Massimo Iotti

Direttore di gara: Federico Muccignato di Pordenone. Asistenti: Diego Spatrisano di Cesena e Pier Guido Morsanuto di Portogruaro

Marcatori: Fumagalli 2’, 28’ e 35’ pt, Sabotic 6’ pt, Perico 48’ pt, Perna 29’ st

Recupero: 3’ pt, 5’ st

Angoli: 5-8

Ammoniti: Michael 17’ pt, Sabotic 30’ pt, Caferri 44’ pt, Colombara 44’ st

Espulsi: Gozzi 29’ pt