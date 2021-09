Giroud del Milan positivo al covid

L'attaccante francese è in isolamento domiciliare: "Sta bene"

Tegola covid sul Milan. Olivier Giroud, l'attaccante 34enne arrivato a Milanello quest'estate a parametro zero dal Chelsea, è infatti positivo al coronavirus.

Ad annunciarlo, con un comunicato ufficiale, è stata la stessa società di viale Aldo Rossi nel primo pomeriggio di giovedì. "Ac Milan comunica che oggi Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio", si legge nella nota, che sottolinea come "le autorità sanitarie locali di competenza" siano state "subito informate".

"Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario", ha proseguito il Milan, precisando che "Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari". Proprio con il Cagliari, il centravanti numero 9 aveva fatto il proprio esordio al Meazza mettendo a segno una doppietta nel 4-1 finale del Diavolo. Giroud quindi dovrà saltare la prossima partita domenica, di nuovo a San Siro alle 18 contro la Lazio.

Non solo brutte notizie per il Milan, però. Perché sempre giovedì si è rivisto in campo Zlatan Ibrahimovic, ancora fermo ai box dopo l'infortunio. Sarà lui a prendere il posto del francese?