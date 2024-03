Il giudice sportivo assolve Acerbi: "Mancanza di prove"

Incredibili novità in casa Inter, dopo le polemiche delle ultime settimane, il giudice sportivo della Serie A ha assolto Francesco Acerbi dalle accuse di Juan Jesus di insulti razzisti.

Secondo quanto riportato da Ansa, la decisione è stata presa per mancanza di prove e per questo motivo il giocatore non subirà alcuna punizione.

Ricordiamo che il brasiliano del Napoli aveva denunciato pubblicamente l’ex Lazio dopo il match contro i nerazzurri a San Siro.