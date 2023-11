Assane Gnoukouri torna ad essere Traoré: il giocatore è stato vittima di tratta di esseri umani"

Alassane Traoré, in Italia noto come Assane Gnoukouri, è stato riconosciuto vittima di tratta di esseri umani.

Il giocatore, in passato, era stato coinvolto nell'operazione che aveva portato all'arresto di tre persone accusate di favoreggiamento dell’immigrazione e falso per l’ingresso illegale di calciatori, nel 2017 a Parma. Tra questi, l’agente che l’ha portato in Italia dalla Costa d’Avorio e il suo padre adottivo. Secondo il racconto, questi, lo avrebbero fatto passare come figlio di un ivoriano già residente nel Paese.

L’ex Inter, assistito dall'avvocato Michela Cucchetti, nella giornata del 31 ottobre ha ottenuto un permesso temporaneo di soggiorno dopo aver vissuto da irregolare negli ultimi cinque anni, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.

La decisione definitiva spetterà però alla Commissione territoriale di Bologna.