Un goal di Messaggi regala la vittoria alla Giana Erminio contro l'Aglianese

L’ultima partita di Serie D 2022/23 la Giana l’ha giocata in trasferta sul campo dell’Aglianese, dove è bastato il gol di Messaggi nella prima frazione di gioco a portare a casa gli ultimi 3 punti di uno strepitoso campionato, che ha visto la squadra di mister Chiappella chiudere a 80 punti con 76 gol segnati, equivalente al secondo miglior attacco di tutta la Serie D dietro al Sestri Levante, campione del Girone A, che ha chiuso con 77 reti.

Per l’ultimo impegno del campionato mister Chiappella fa esordire in Prima Squadra il portiere classe 2005 Samuele Magni, mentre la difesa a 4 è affidata ai centrali Perico e Piazza, con a destra Bassani (alla sua seconda presenza in campionato, ma all’esordio da titolare) e Brioschi a sinistra; Gaye, Mandelli e Lamesta sulla linea di centrocampo, mentre il tridente d’attacco vede Calmi come punta centrale, affiancato da Messaggi e Ghilardi.

Si parte e dopo qualche minuto di studio, la Giana conquista due corner: al secondo, che arriva al 20’ pt, Messaggi di testa salta più in alto di tutti e insacca alle spalle di Spurio il gol del vantaggio biancazzurro: è il 7° centro in campionato per il numero 21 della Giana. Per il resto della prima frazione di gioco la Giana gestisce la partita, con una buona prestazione di Magni tra i pali, abile a sventare gli spunti offensivi dei padroni di casa, arrivati soprattutto da Veneroso, Mariani e l’ex di giornata Remedi.

Stessi 22 in campo al rientro dopo l’intervallo. Si riparte e al 7’ mister Chiappella procede con il primo cambio, inserendo Gorghelli al posto di Ghilardi. Al 13’ Calmi da dentro l’area riesce a presentarsi al tiro, respinto da Spurio. Al 16’ è Torrini che prova una conclusione verso la porta, debole pe rimpensierire Magni. Al 18’ primo cambio anche per mister Baiano, che inserisce De Sagastizabal per Remedi. Per la Giana invece doppio cambio: Perna al posto di Calmi e Fumagalli al posto di Messaggi. Al 29’ occasione per l’Aglianese con De Sagastizabal, su angolo.

Al 30’ per la Giana dentro Caferri per Bassani e Fall per Lamesta. Al 32' Veneroso da calcio d’angolo conclude dritto in porta, Magni con il pugno allontana. Al 39’ doppio cambio per l’Aglianese: entra Perugi per Torrini e Andrei per Veneroso. Nulla da segnalare sino alla fine della gara, che la Giana chiude in bellezza mantenendo saldo il vantaggio.

(Comunicato stampa Giana Erminio)

AGLIANESE-GIANA ERMINIO 0-1

Aglianese (4-3-3): Spurio, Remedi (De Sagastizabal 18’ st), Torrini (Perugi 39’ st), Veneroso (Andrei 39’ st), Montuori, Grilli, Pardera, Baggiani L., Fiaschi, Pantano, Mariani. A disp: Luci, Mattiolo, Baggiani S., Oliveri, Donnarumma. Allenatore: Francesco Baiano

Giana Erminio (4-3-3): Magni, Bassani (Caferri 30’ st), Piazza, Mandelli, Gaye, Perico, Calmi (Perna 20’ st), Brioschi, Ghilardi (Gorghelli 7’ st), Lamesta (Fall 30’ st), Messaggi (Fumagalli 20’ st). A disp: D’Aniello, Marotta, Ballabio, Colombara. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Michele Coppola di Castellammare di Stabia. Assistenti: Antonio Giangregorio di Padova e Davide Fenzi di Treviso

Marcatori: Messaggi 21’ pt

Recupero: 0’ pt, 3’ st

Ammoniti: Bassani 10’ st