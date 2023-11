Lo straordinario gol di Dimarco da 56 metri

Un gol quasi impossibile da 56 metri per Federico Dimarco che domenica sera ha fatto andare su di giri San Siro e ha portato in vantaggio l’Inter sul Frosinone, nell’unico match al Meazza di novembre. L’esterno della Nazionale, classe ’97, ha scatenato i tifosi sbloccando il pareggio al 43’. Il 26enne disegna la traiettoria verso la rete per un errore, nel tentativo di servire Dumfries.

L’impresa impazza anche sui social con una serie di meme dedicati. Inter al primo posto in classifica sopra la Juventus.