Video Gol Pro Sesto-Lumezzane 2-1, highlights e sintesi

Nella 36esima giornata del campionato di Serie C Girone A, la Pro Sesto ottiene una vittoria fondamentale in casa del Lumezzane per credere ancora nella salvezza.

I padroni di casa al 10’ vanno in vantaggio con Toci, bravissimo nell’anticipare Dalmazzi su cross di Sereni e a segnare.

Il raddoppio arriva al 66’ con Sala, che deve solo mettere in rete a porta vuota un cross di Toci dalla destra.

Gli ospiti accorciano le distanze nel finale con Cannavò, che sfrutta un tiro di Calì sporcato dalla difesa e in spaccata segna un bellissimo gol.

Gli highlights del match: