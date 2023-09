Video Gol Roma-Milan 1-2, highlights e sintesi

Dopo le prime due vittorie in campionato contro Bologna e Torino, il Milan affronta in trasferta la Roma, nel primo vero big match della stagione 2023/2024.

La gara cambia già al minuto 6 quando Loftus-Cheek con una bellissima incursione arriva davanti a Rui Patricio, calciandogli addosso, sulla respinta il giocatore subisce un pestone dal portiere. Dopo una revisione dell’azione al VAR, l’arbitro assegna un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Giroud, che come al solito non sbaglia.

Al 15’ gli ospiti vanno vicini al raddoppio con l'accelerazione di Leao che va sul fondo e mette in mezzo per Reijnders ma la sua conclusione viene messa in angolo.

L’occasione più ghiotta arriva al 21’ quando Theo Hernandez lascia partire un cross sul secondo palo dove Pulisic riesce a calciare al volo ma Rui Patricio salva la Roma.

Minuto 47, arriva subito il raddoppio del Milan con Leao, che su cross di Calabria, segna il suo primo goal con la maglia numero 10 con una bellissima sforbiciata.

Al 59' quando la gara sembrava sottocontrollo succede l'imprevedibile: Belotti controlla palla e Tomori gli calpesta il piede. L'arbitro estrae il secondo giallo e l'inglese va sotto la doccia.

Minuto 68', prima vera occasione per i padroni di casa con Stephan El Shaarawy, che si accentra e calcia col destro ma Maignan respinge con i pugni.

I padroni di casa riescono a riaprire il match al 91' quando Spinazzola calcia da fuori e complice la deviazione di Kalulu, batte Maignan.

A breve gli highlights del match.