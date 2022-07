Anicet Grieco è un nuovo giocatore della Castanese

Nuovo colpo in casa Castanese, è ufficiale l’arrivo del terzino destro Anicet Grieco, talentuoso Under 16 dell’Inter punto fermo della Nazionale Under 15 dell’Italia.

Il comunicato del club:

“Il “Leone” Grieco, talento Inter e una storia unica da raccontare, è neroverde!

Anicet Grieco, nato il 26 gennaio 2005 a Kinshasa, in Congo, all'età di 6 anni viene adottato dalla famiglia Grieco, trasferendosi così a Milano. Ormai italiano a tutti gli effetti, nel novembre del 2015 esordisce con la maglia della Nazionale Under 15 azzurra, diventando un punto fermo della selezione del ct Patrizia Panico. Soprannominato "Il Leone", è uno degli elementi più interessanti della classe dei 2005, nonché punto di forza della talentuosa Under 16 dell’Inter, con tanta voglia di emergere.

Terzino destro, all’occorrenza difensore centrale, è dotato di una forza fisica straordinaria per la sua età; dimostra di avere anche un'ottima tecnica di base, sviluppata negli anni in cui giocava in posizione avanzata. Giocatore "di gamba" e dalla forte personalità, il suo ruolo ideale è quello di terzino destro in una difesa a 4 o, meglio ancora, di quinto di centrocampo a tutta fascia, per sfruttare al meglio la sua progressione e la sua facilità di corsa.”