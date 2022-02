Guerra Russia-Ucraina: il calcio italiano scende in campo unito per la pace

Sono tante le reazioni arrivate dopo le notizie riguardanti il conflitto Russia-Ucraina.

Anche il mondo del calcio e in particolare quello italiano è sceso in campo unito per la pace, scegliendo di ritardare di cinque minuti il calcio d’inizio di ogni partita ufficiale di questo weekend, dai dilettanti fino ai professionisti.

Il presidente Gravina, come scritto dalla FIGC, ha dichiarato: “I valori universali dello sport ci impongono una riflessione, non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro: il movimento calcistico nazionale è sensibile e molto preoccupato per quello che sta accadendo in queste ore, lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace”.