Highlights | Il "Pipita Max" trascina la Play2Give: tripletta e tre punti contro il Vermezzo

Dopo la sconfitta contro il Cb Academy, la Play2Give, nella 17esima giornata del campionato di Terza Categoria, affronta il Vermezzo, in piena emergenza tra infortuni e squalifiche.

La partita si sblocca subito in favore degli ospiti all’11, con De Luca, che raccoglie il pallone dal limite dell’area e lascia partire un bel sinistro che inganna il portiere, non perfetto in questa situazione.

Il raddoppio arriva al 20’ con Valenza, il nuovo acquisto della squadra, che raccoglie una respinta del portiere su un tiro di Semplici e in scivolata non sbaglia.

I padroni di casa accorciano le distanze al 28’ con Imbroinise, che prende la mira dalla distanza e con il sinistro infila la palla all’incrocio.

I biancoverdi non ci stanno e si buttano in avanti, tanto che al 40’ Mulinacci entra in area e viene atterrato. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta De Luca, che spiazza il numero 1 avversario.

Il poker arriva al 72’, quando Pessina imbuca in profondità per De Luca, che va verso il portiere e mette la palla in rete.

Il Vermezzo è però duro a morire e 5 minuti dopo si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Doria, che sbaglia ma sulla respinta è più lesto di tutti e segna.

I padroni di casa spingono ancora e all’81 trovano il terzo gol con Davolio, che in girata dopo un batti e ribatti, trafigge il portiere avversario.

Dopo un finale al cardiopalmo, la Play2give guadagna tre punti fondamentali per proseguire la sua corsa ai playoff.

Gli highlights del match: