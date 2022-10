Serie C

Serie C Girone A

Nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C Girone A, il Sangiuliano City cade in casa del Feralpisalò e perde il primato in classifica.

Gli ospiti non giocano una buona gara ed escono sconfitti con il risultato di 3 a 1, riuscendo a segnare solo grazie a un autogoal.

Gli highlights del match: