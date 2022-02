I convocati della Pro Sesto per il match contro la Triestina

Serie C

Serie C Girone A

Domani, sabato 5 febbraio (ore 14:30) la Pro Sesto scenderà in campo allo Stadio Nereo Rocco di Trieste contro la Triestina per la 25a giornata di Serie C 2021/22.

Recuperato Carmine De Sena, mister Stefano Di Gioia ritrova anche Brentan e Scapuzzi al rientro dopo la squalifica, mentre dovrà fare a meno di Cerretelli e Marchesi entrambi indisponibili.

Ecco l’elenco completo: