Ibrahimovic-Balotelli: la stoccata dello svedese accende la polemica social

Dopo i tanti problemi sorti negli ultimi giorni che hanno sconvolto il mondo del calcio, a tenere banco oggi è un botta e risposta social, questa volta tra Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese ha parlato durante il Festival dello Sport di Trento e non si è risparmiato nel commentare il percorso professionale di Balotelli, affermando: "Ha avuto tante possibilità di trasformare il suo talento nel futuro senza cogliere nemmeno un'occasione... tanti ragazzi ne hanno una sola, lui ne ha avute molte. Ma le ha sprecate”.

Ma com’è nato questo commento? Ibrahimovic ha parlato dell'occasione di Rafa Leao contro il Newcastle, dove il portoghese era stato paragonato proprio all’attaccante italiano: "Solo i geni pensano a quel tacco". E successivamente ha stoppato subito il paragone con Balotelli: "Non esiste”.

Ma la risposta di SuperMario non si è fatta attendere e, nel giro di poche ore, è arrivata una storia sul suo profilo Instagram con un tag a Ibrahimovic e tre cuori rossi, in cui lo si vede sollevare la Champions League, uno dei trofei più ambiti nel calcio, che lo svedese non ha mai vinto.

Semplice ironia o una rivalità sportiva che non si è mai spenta?