L'ex Inter Mauro Icardi ironizza sui social: "I gorilla e i leoni hanno più rispetto di un giornalista come te"

L’ex Inter Mauro Icardi, torna a far parlare di sé.

L’attaccante sta trascorrendo un periodo di vacanza in Africa con Wanda Nara dopo una stagione che di certo non rimarrà negli annali.

L’argentino sulla sua pagina Instagram ha risposto ad alcuni giornalisti che hanno pubblicato articoli poco veritieri sul futuro:

"Sono in Africa Alessandro (l'autore del pezzo), il prossimo anno ti lascio organizzare le mie vacanze se vuoi.

O questi discorsi sono solo cazzate come ogni anno? Quando facevo 30 gol a stagione c'erano gli stessi argomenti. Carriera in bilico? Ho ancora due anni di contratto. Non mai sembra così in bilico come fai capire con le cagate scritto. A 29 anni non ti preoccupare che con i quasi 200 gol fatti mi conoscono tutti abbastanza bene. E poi decido io di restare e mettermi a disposizione. Grazie mille, ti abbraccio forte dall'Africa, con i gorilla, con i leoni e tutti i miei amici che hanno più rispetto di un giornalista come te. A presto".