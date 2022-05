Il Cinisello saluta il sogno Eccellenza.

Nella sfida valida per il primo turno playoff del girone B di Promozione i milanesi guidati da Quattromini vengono stoppati dalla formazione comasca dell’Arcellasco che s’impone in casa del Cinisello per 2-1. Per i comaschi le reti di Fossati e Caligiuri mentre per la formazione milanese ad andare a segno è Cesana Jacopo.

Un campionato e un percorso incredibile per la società rossoblù, che dopo aver chiuso il campionato al terzo posto, ha provato a continuare il sogno playoff. In uno stadio Scirea completamente pieno e colorato di rossoblù, il Cinisello ha salutato i suoi tifosi.

Ora la squadra potrà ricaricare le pile in vista della prossima stagione sportiva.