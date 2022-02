Il Legnano batte il Vis Nova Giussano allo scadere

Squadra in casa

Squadra in casa Legnano

Nell'ultimo turno di Serie D Girone B, il Legnano vince e convince contro il Vis Nova e ottiene tre punti fondamentali in ottuca playoff.

Ai padroni di casa è bastato un gol di Becchi all'ultimo minuto per fare bottino pieno e continuare ad avvicinarsi alla vetta della classifica.

Dopo un inizio di campionato non felice, i lilla sono ora a un punto di distanza dal secondo posto, grazie al grande lavoro fatto sul mercato durante la sosta.

Il tabellino del match:



Legnano: Russo, Caradonna, Barbui, Bini, Becchi, Di Lernia, Bertoli, Bingo, Ravasi, Confalonieri, Gasparri. Panchina: Tamma, Bettoni, Iacovelli, Todaj, Barazzetta, Beretta, Tondi, Quaggio, Ronzoni. All: Sgrò

VIS Nova Giussano: Ferrara, Beretta, Bartoli, Arrigoni, Dugnani, Frigerio, Ballabio, Proserpio, Fall, Orellana Cruz, Gambazza. In panchina: Foresti, Meggiarin, Molinari, Calabrò, Ahmed, Redaelli, Mancosu, Galbiati, Calmi. All: Caddeo

Arbitro: Cutrufo di Catania