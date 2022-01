Il Legnano batte la Leon nel recupero del sedicesima di serie D

Squadra in casa

Il recupero della sedicesima giornata di andata del Campionato di Serie D, girone B, vede il riscatto del Legnano dopo il passo falso di domenica scorsa in casa della Real Calepina. Con un goal per tempo arriva la vittoria tra le mura amiche contro la Leon, tre punti che consentono ai ragazzi di Sgrò di continuare a puntare la zona playoff, mentre i vimercatesi, quindicesimi con 20 punti, non possono permettersi altri passi falsi.

Parte bene il Legnano con Beretta che si rende pericoloso ma viene bloccato dalla difesa; è però della Leon la prima occasione ghiotta, al 10’, con un insidioso tiro cross di Ronchi respinto da Tamma.

Al 16’ è ancora Beretta a farsi pericoloso, con una punizione che colpisce il palo.

La rete arriva al 21’, quando Quaggio colpisce di testa e insacca.

La seconda frazione di gioco vede i giocatori di Motta alla ricerca del pareggio e già al 3’ si rendono pericolosi con Aldè.

Il cambio di passo della Leon appare evidente ed è Giugno che si fa propositore della voglia di ritrovare l’equilibrio, ma la sua mira difetta.

Bonseri poco dopo impensierisce Tamma e dopo poco ci prova anche Ferrè, che però tira a lato.

Ma come spesso capita nel gioco del calcio, dopo tanta pressione verso la porta avversaria è possibile che arrivi l’occasione che porta al ko definitivo, momento che arriva al minuto ’41, con Bingo, che raddoppia e chiude la partita.

La Leon cerca almeno la soddisfazione della rete ma, al 44’ Tamma si oppone ancora a Bonseri.

Al Legnano spetta ora il match casalingo con la Virtus Ciserano, stessi punti in classifica, mentre la Leon va incontro ad un turno esterno potenzialmente tranquillo, contro la Castellanzese, terzultima in classifica con tre punti in meno.

IL TABELLINO

Legnano-Leon 2-0 (1-0)

Marcatori: 20′ Quaggio, 87′ Bingo.

Legnano: Tamma, Caradonna, Moracchioli, Bini, Becchi, Di Lernia, Beretta, Confalonieri (83′ Bertoli), Quaggio, Ravasi (62′ Bingo), Gasparri.

In panchina: Russo, Barbui, Barazzetta, Tondi, Gambino, Iacovelli, Grosso.

Allenatore: Sgrò.

Leon: Fontana, Giugno (82′ Leotta), Concina (62′ Romanini), Aldè (89′ Caferri), Rondelli, Venza, Ronchi (73′ Paparella), Achenza, Bonseri, Zazzi (66′ Ferrè), Veneruso. In panchina: Martignoni, Scaccabarozzi, Moreo, Nicoletti.

Allenatore: Motta.

Arbitro: Mazzoni di Prato.