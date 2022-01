Il Legnano batte di misura la Virtus Ciserano e si avvicina alla zona playoff

Quando Legnano e Virtus Ciserano scendono in campo sono appaiate a 30 punti, non lontanissime dalla zona che conta, considerazione che vale soprattutto per i ragazzi di Sgrò, che hanno un’ulteriore possibilità di incrementare la propria posizione visto il prossimo recupero con il Villa Valle, ultimo in classifica.

È il Legnano che si aggiudica i tre punti, peraltro sofferti, contro una Virtus che per lunghi tratti gestisce la gara, creando non pochi problemi alla difesa dei padroni di casa.

La vittoria con il minimo scarto è frutto delle micidiali ripartenze di Gasparri e Bingo, il primo artefice dell’unica rete siglata, alla mezz’ora del secondo tempo.

La prima frazione di gioco vede una migliore gestione del campo da parte dei bergamaschi e un gioco di attesa del Legnano. L’occasione migliore per gli ospiti arriva al 7’, quando Confalonieri si rende protagonista di una bella rovesciata, ma Tamma non si fa sorprendere.

Il Legnano si affida all’intraprendenza di Quaggio con i suoi inserimenti pericolosi, che però non danno frutti nei primi 45 minuti.

La ripresa inizia nel nome della Virtus e Careccia va vicino alla rete quando, da pochi passi, tira a colpo sicuro, ma Tamma compie un miracolo e devia in angolo.

Passano pochi minuti ed è ancora la Virtus che spaventa il Legnano, con Bardelloni, che al volo colpisce la traversa.

Discreta sofferenza per i padroni di casa, ma al 28’ il match si sblocca grazie al già citato Gasparri che, dopo un’azione confusa in area di rigore, ribatte in rete siglando il suo terzo goal stagionale.

Una buona classifica fa sorridere ora il Legnano, ma la Virtus Ciserano ha di che essere soddisfatta per la prova sostenuta.

TABELLINO

Legnano-Virtus Ciserano 1-0 (0-0)

Marcatori: st: 28’ Gasparri (L)

Legnano: Tamma, Caradonna, Moracchioli, Bini, Becchi, Di Lernia, Beretta, Confalonieri (40’ st Bingo), Quaggio, Ravasi (35’ st Barazzetta), Gasparri (41’ st Bertoli).

A disposizione: Russo, Barbui, Iacovelli, Todaj, Gambino, Tondi.

Allenatore: Sgró

Virtus Ciserano: Colleoni, Moioli, Pellegrini (45’ st Monti), Selvatico (38’ st Madonna), Delcarro, Nessi, Careccia, Jaohari, Bardelloni, Confalonieri, Belloli (45’ st Viscardi).

A disposizione: Colleoni, Gerevini, Monti, Mosconi, Albertini, Orfanos.

Allenatore: Del Prato

Arbitro: sig. Moretti di Firenze (Fadda-Ladu)