Il Milan batte l'Empoli e vola a +5 sull'Inter

Nel sabato di Serie A il Milan batte l'Empoli 1 a 0 e in attesa di Torino-Inter, si porta a +5 sul secondo posto, dopo una gara molto equilibrata.

La rete che decide il il match arriva al minuto 19' quando Giroud batte dal limite una punizione che s'infrange sulla barriera, la palla arriva sui piedi di Kalulu che con un bellissimo tiro a giro di sinistro batte Vicario.

I rossoneri amministrano la partita ma concedono un paio di occasioni agli avversari che non riescono però a trovare la rete del pareggio. I toscani, nonostante una buona gara, non creano abbastanza per poter ottenere dei punti salvezza.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6, Kalulu 7, Tomori 6, Florenzi 6,5; Bennacer 6,5 (dall’88’ Krunic sv), Tonali 6; Messias 6,5 (dal 72′ Saelemaekers 6), Kessie 5,5 (dal 72′ Brahim Diaz 6), Leao 6,5 (dall’83’ Rebic sv); Giroud 5,5 (dall’83’ Ibrahimovic sv). All. Stefano Pioli 6,5.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario 6,5; Fiamozzi 5 (dal 63′ Stojanovic 6), Romagnoli 6,5, Luperto 7, Cacace 6 (dal 63′ Parisi 6); Bandinelli 5,5, Zurkowski 5, Asllani 6; Bajrami 6, Henderson 5 (dal 63′ Cutrone 5,5); Pinamonti 6. All. Aurelio Andreazzoli 5,5.