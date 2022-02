Il Tribiano non va oltre il pari contro la Settalese

Squadra in casa

Squadra in casa Tribiano

Nella domenica del campionato di Promozione, Girone E, si affrontano Tribiano e Settalese entrambe a 25 punti, vicinissimi alla zona playoff.

Le due squadre non si sono fatte male e hanno disputato un match in cui l’equilibrio è regnato sovrano, con molte occasioni da entrambe le parti non capitalizzate.

I padroni di casa rimangono avanti grazie alla differenza reti e nella prossima gara dovranno affrontare la Soncinese, quarta in classifica.

Gli ospiti dovranno invece provare a battere il Romanengo, al quinto posto, con soli cinque punti di distanza.