Il Villa batte la capolista Club Milanese e sogna la vetta

Nella domenica di Promozione Girone E, il Villa batte la capolista Club Milanese con il risultato di 2 a 1.

I padroni di casa segnano con Gariboldi e Cannistra mentre per gli ospiti l’unica rete che ha dato però speranza alla squadra è quella di Checchi.

Questa vittoria per i bianconeri è importantissima perché gli permette di credere ancora nella vittoria del campionato, dati i soli due punti di distacco dalla stessa prima della classe e le due partite ancora da recuperare.

I biancorossi dovranno ora cercare di fare punti nella prossima gara contro il temibile Barona Sporting per non perdere la propria posizione in classifica.