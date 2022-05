Le informazioni sui biglietti per il match della Pro Sesto contro il Seregno

L’U.S. 1913 Seregno Calcio informa che i biglietti del settore ospiti per Seregno-Pro Sesto, gara valida per l’andata dei playout di Serie C, in programma sabato 7 maggio 2022 (ore 17:30) allo Stadio Ferruccio, saranno disponibili a partire da domani, mercoledì 4 maggio (dalle h.16:00), fino alle ore 19:00 di sabato 6 maggio, in prevendita sul circuito Vivaticket o nei punti vendita convenzionati.

PREZZI:

– Settore Ospiti: 10,00 € + 1,80 € di prevendita





– Tribuna Laterale Scoperta: 10 € + 1,80 € di prevendita – Tribuna Centrale Vip: 22 € + 1,80 € di prevendita– Tribunale Laterale Coperta: 16 € + 1,80 € di prevendita– Tribuna Laterale Scoperta: 10 € + 1,80 € di prevendita