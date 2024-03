Inter, infortunio Sommer: che cosa filtra

Giornata di apprensione in casa Inter, infatti, durante la sosta Nazionali, dopo De Vrij anche Sommer si è dovuto fermare a causa di un infortunio.

Il portiere, nel match tra Svizzera e Danimarca, è uscito poco prima della fine del primo tempo per un problema alla caviglia.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giocatore ha sentito molto dolore e a fine match sembrava essere preoccupato per l’eccessivo gonfiore.

L’unica nota positiva è che lo svizzero è uscito con le sue gambe dal rettangolo di gioco.

Il club nerazzurro attende, quindi, l’esito degli esami e rimane in ansia per il suo numero 1 in vista dei prossimi impegni di campionato.