Insulti razzisti a Maignan prima di Juve-Milan: lavorerà in un centro d'accoglienza

Il 19 settembre 2021 intonò cori razzisti nei confronti del portiere del Milan Mike Maignan nel prepartita di Juventus-Milan. Ora l'uomo, originario del Veneto, è stato assegnato ai lavori socialmente utili e opererà all'interno di un centro accoglienza. Era stato possibile identificarlo grazie ad un video diffuso sui social network. La Digos lo aveva denunciato per istigazione all'odio razziale. Si tratta di un operaio di un'azienda di Rovigo nella quale, tra l'altro, è anche rappresentante sindacale. Il suo club bianconero (lo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro, Verona) lo aveva espulso.

Non era mancata, all'epoca, la replica di Maignan su Instagram. "Sono Mike, in piedi, nero e orgoglioso. Finché potrò usare la mia voce lo farò per cambiare le cose", aveva scritto l'estremo difensore francese: "Cosa facciamo per combattere il razzismo negli stadi? Crediamo veramente che ciò che facciamo sia efficace? Faccio parte di un club impegnato come leader nella lotta contro ogni discriminazione. Ma bisogna essere di più e uniti in questa battaglia contro un problema sociale che è più grande del calcio stesso. Nelle stanze che governano il calcio, le persone che decidono sanno cosa si prova a sentire insulti e urla che ci relegano al rango di animali?".

Identificato, il tifoso veneto aveva ammesso l'errore. "Ho sbagliato e chiedo scusa, mi sono comportato da stupido", aveva commentato l'interessato: "Avevo bevuto troppa birra ed ero fuori di me". Ed ora ha ottenuto la messa in prova presso un'associazione di Rovigo che si occupa di accoglienza, 'La casa di Abraham'. L'uomo, inoltre, ha specificato di voler raccontare nelle scuole la vicenda che l'ha visto protagonista, per spiegare ai più giovani che essere tifosi è diverso dall'insultare gli avversari sportivi.