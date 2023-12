Sotto i Riflettori: l'Inter e gli 807 milioni di debiti secondo "Il Giornale"

Questa mattina, mercoledì 27 dicembre, le pagine de “Il Giornale” si aprono su un approfondimento che getta luce sulla situazione economica complicata che l'Inter sta attualmente affrontando.

Secondo quanto riportato, i debiti nerazzurri si aggirerebbero intorno agli 807 milioni di euro. Un quadro finanziario che solleva interrogativi sulla sostenibilità delle operazioni del club.

Nella scorsa stagione l'Inter avrebbe generato entrate pari a 425.5 milioni di euro , ma avrebbe affrontato costi per 465.5 milioni di euro .

L'articolo sottolinea che l'esercizio aziendale dei nerazzurri avrebbe potuto mantenere una certa continuità solo grazie alle cessioni di giocatori chiave come Onana e Brozovic nel corso dell'estate, che avrebbero contribuito a tamponare le sfide finanziarie della società.

Il patrimonio netto dell'Inter sarebbe quindi in negativo di 165 milioni e, come se non bastasse, il club sarebbe ora chiamato a fronteggiare l'onere di ripianare un debito massiccio di 342 milioni entro il 2027, un impegno finanziario che aggiunge ulteriori pressioni alla gestione economica.

Cosa succederà nei prossimi mesi?