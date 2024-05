Inter, Abbonamenti Serie A 24 - 25: date e fasi di vendita

“Lo Scudetto e la Seconda Stella, una stagione incredibile vissuta dal popolo nerazzurro. Un sold-out dietro l'altro per arrivare all'incredibile dato di oltre 1,7 milioni di spettatori, con una media di quasi 73mila tifosi per ogni match casalingo in campionato. Un affetto incredibile e costante, pronto a rinnovarsi in quella che sarà un'altra stagione da vivere fianco a fianco, riempiendo come sempre il Meazza. Mentre la squadra attende la trasferta di Verona per salutare il campionato e dopo le fantastiche feste a Milano, ecco che si guarda già al prossimo campionato, con il via alla campagna abbonamenti 24/25.

CONFERMA POSTO: IL VIA VENERDÌ 24

La conferma posto riservata agli abbonati alla stagione appena conclusa avrà il via alle ore 12.00 di venerdì 24 maggio e si concluderà alla mezzanotte di lunedì 3 giugno . Come di consueto, sarà poi possibile cambiare il posto nello stesso settore già rinnovato o, qualora non si volesse confermare quello della stagione appena conclusa, cambiare il settore.

Gli abbonamenti al secondo anello blu continuano ad essere validi per 18 partite, Derby escluso. In occasione di Inter-Milan, infatti, il settore è riservato alla tifoseria avversaria. Sarà possibile per gli abbonati scegliere di acquistare un posto tra quelli messi a disposizione durante una fase di vendita dedicata.

DUE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

Novità principale della prossima stagione è la possibilità di scegliere fra due tipologie diverse di abbonamento: BASE e PLUS. Il primo, cedibile per un massimo di cinque partite durante tutta la stagione e non rivendibile; il secondo, sempre cedibile e con possibilità di rivendere il proprio posto su piattaforma ufficiale.

La sottoscrizione di nuovi abbonamenti è prevista a partire da mercoledì 12 giugno: i primi a poter accedere saranno i 15mila iscritti alla waiting list per gli abbonamenti 24-25 aperta al termine delle vendite della scorsa stagione.

In caso di disponibilità residue, la vendita libera prenderà il via giovedì 13 giugno.

Anche quest’anno è stato confermato dal Club un tetto massimo alla disponibilità di posti in abbonamento: rinnovare diventa quindi fondamentale per essere certi di avere un posto a San Siro per la prossima stagione.

DATE E FASI DI VENDITA

RINNOVI

CONFERMA POSTO Dalle ore 12.00 di venerdì 24 maggio e fino alla mezzanotte di lunedì 3 giugno , gli abbonati Serie A 23-24 possono confermare il proprio posto, online e presso i punti vendita Inter e Vivaticket.

CAMBIO POSTO, solo online su inter.it/abbonamenti Dalle ore 12.00 e fino alla mezzanotte di mercoledì 5 giugno, i tifosi che avranno già confermato il posto per la stagione 24-25 potranno valutare se cambiarlo, scegliendo tra quelli rimasti liberi nella stessa tipologia di abbonamento già sottoscritto.

Ad esempio, chi ha comprato il Primo Verde potrà scegliere un altro posto solo all’interno dei settori del Primo Verde. Ancora, un abbonato di Primo Arancio Laterale potrà scegliere un altro posto sempre tra i settori del Primo Arancio Laterale.

CAMBIO SETTORE Dalle ore 12.00 di giovedì 6 giugno e fino alla mezzanotte di lunedì 10 giugno, sia online che nei punti vendita, gli abbonati che NON avranno confermato il posto nella prima fase di vendita potranno acquistarne uno tra quelli rimasti liberi, in qualsiasi settore dello stadio.

NUOVI

WAITING LIST 24-25 – solo online su inter.it/abbonamenti Dalle ore 10:30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 12 giugno , potranno provare ad acquistare in esclusiva i 15mila iscritti alla waiting list abbonamenti 24-25, salvo disponibilità residue. Si ricorda che è necessario accedere alla vendita con il numero di tessera Siamo Noi in corso di validità (qualora differente rispetto al numero inserito al momento dell’iscrizione verrà comunque riconosciuta).

EVENTUALE VENDITA LIBERA PER TUTTI I TITOLARI SIAMO NOI Solo in caso di disponibilità residue, dalle ore 10:30 di giovedì 13 giugno prenderà il via la vendita libera.

NUOVA PIATTAFORMA UFFICIALE DI RIVENDITA, SOLO PER GLI ABBONATI PLUS Con la stagione 2024-25 il Club lancia, contestualmente alla doppia tariffa di abbonamento, la nuova piattaforma ufficiale di rivendita del proprio posto.

Solo per coloro che avranno scelto di acquistare l’abbonamento PLUS, vi sarà la possibilità di rivendere il proprio posto online, qualora impossibilitati ad essere presenti alla partita.

TESSERA SIAMO NOI

Come sempre, per acquistare un abbonamento è necessario possedere la tessera SiamoNoi.

Sottoscrivila alla pagina tdt.inter.it a soli 15 Euro, spedizione in Italia inclusa, con validità 6 anni.

CANALI DI VENDITA

Sarà possibile acquistare l’abbonamento online su inter.it/abbonamenti, metodo facile e sicuro, scelto da oltre il 90% dei tifosi.

Attivi anche i punti vendita Uffici Stadio San Siro, l’Inter Store Milano e i negozi abilitati al circuito Vivaticket.

ORARI PUNTI VENDITA

È sempre possibile ottenere supporto per l’acquisto di abbonamenti anche rivolgendosi al Presidente del proprio Inter Club.

Ci vediamo a San Siro, per questi momenti.”

(Comunicato Inter)