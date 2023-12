Inter, accordo per Buchanan: ecco tutte le cifre

Sta per iniziare il mercato di gennaio e l’Inter non ha intenzione di perdere tempo, infatti, come riportato da Matteo Moretto, Tajon Buchanan sarà il primo rinforzo ufficiale dei nerazzurri nel 2024.

L’esterno canadese dovrebbe firmare un contratto da 1,5 milioni di euro a salire, mentre il Bruges dovrebbe guadagnare una cifra vicina agli 8 milioni di euro.

Il giocatore dovrebbe arrivare a Milano già il 3 gennaio per visite, firma e ufficialità del trasferimento e potrebbe essere presente nel match contro il Verona.