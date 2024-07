Ufficiale, l'Inter dice addio al suo attaccante

“Quattro stagioni con la maglia dell’Inter e cinque titoli insieme: l’Inter e Alexis Sanchez si salutano dopo una lunga cavalcata insieme. L’attaccante cileno ha disputato in nerazzurro la stagione 2023/2024 dopo aver vestito i colori nerazzurri anche dal 2019 al 2022.

Nell’ultimo campionato ha contribuito alla conquista dello Scudetto, il secondo per Alexis all’Inter, dopo quello vinto nel 2021. Per il cileno anche una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, una decisa proprio grazie a un suo gol allo scadere.

Nel 2023/2024 Sanchez ha collezionato 23 presenze in Serie A, con 2 gol, 2 in Supercoppa Italiana e 8 in Champions League, con 2 reti. In totale, con la maglia dell’Inter, sono 142 le presenze, con 24 gol.

A Sanchez, due volte campione d’Italia in nerazzurro, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista.

Grazie, Alexis!”

(Comunicato Inter)