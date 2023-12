Inter, in arrivo un nuovo rinforzo in difesa

News di mercato in casa Inter, infatti, dopo l'emergenza in difesa, la società è alla ricerca di un nuovo difensore centrale.



La dirigenza avrebbe individuato in Tiago Djaló il rinforzo giusto per la retroguardia.

Il centrale 23enne, in forza al Lilla ed ex Milan, é considerato il rinforzo ideale nel reparto a tre di Inzaghi e soprattutto arriverebbe a parametro zero.





L'Inter sarebbe stata pronta ad acquistareil calciatore già nello scorso gennaio, ma la mancata cessione di Skriniar ha bloccato l'affare.