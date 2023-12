Inter, guai in vista: un attaccante OUT contro la Lazio

Pessime notizie in casa Inter, secondo quanto riferito da Sky Sport, mister Inzaghi non potrà contare su Alexis Sanchez per la trasferta contro la Lazio allo Stadio Olimpico.

L’attaccante non è stato convocato per la partita e non è neanche partito per Roma a causa di un leggero affaticamento subito in allenamento.

I nerazzurri potranno contare quindi sul tandem Lautaro-Thuram, con Arnautovic pronto a subentrare per far rifiatare uno dei due.

Regolarmente convocato e a disposizione invece Benjamin Pavard.