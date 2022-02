L'Inter batte la Roma e accede alle semifinali di Coppa Italia

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

L’Inter dopo la sconfitta nel derby supera i quarti di finale di Coppa Italia e accede alle semifinali, battendo la Roma 2 a 0.

Bastano pochi minuti ai ragazzi di Inzaghi per sbloccare il risultato, al minuto 2’, infatti, Perisic crossa per Dzeko che con il piattone batte il portiere della sua ex squadra.

Nel secondo tempo arriva il definitivo 2 a 0: Darmian al 68’ sgasa sulla fascia, palla per Sanchez che da 25 metri supera Rui Patricio con un grandissimo goal.

Da segnalare l’infortunio di Alessandro Bastoni nei primi 45’, da valutare la gravità nei prossimi giorni.