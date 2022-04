L’Inter batte lo Spezia 3 a 1 nella 33esima giornata di Campionato

Nell’anticipo del venerdì, valido per la 33esima giornata del Campionato di Serie A, l’Inter di Simone Inzaghi ha battuto lo Spezia per tre reti a una. Per la sfida contro la sua ex squadra, Thiago Motta ha deciso di confermare per dieci undicesimi la formazione già schierata contro l’Empoli, inserente solamente Kovalenko al posto di Agudelo, confermato invece il 3-5-2 per i nerazzurri con Correa ad affiancare Dzeko in attacco.

Dopo un primo tempo equilibrato, al 31esimo minuto Brozovic sblocca la partita fulminando Provedel sul primo palo. Lautaro raddoppia al 73esimo grazie a un cross sulla fascia di Perisic.

Maggiore prova ad accorciare le distanze all’88esimo quando con una conclusione a giro al limite dell’area baciantesi il palo alla destra di Handanovic prima di finire in rete. A chiuderla ci pensa però Alexis Sánchez che nel corso dei minuti di recupero trova l’angolino alla destra del portiere avversario e sigla definitivamente la vittoria dell’Inter.