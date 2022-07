Caos Inter, Bremer sceglie la Juventus

Aria pesante in casa Inter che in poco meno di 48 ha visto sfumare due obiettivi di mercato che sembravano ormai in pugno: Dybala e Bremer.

Se l’argentino ha scelto di accasarsi alla Roma poiché stanco dell’attesa e convinto dalla sua centralità nel progetto giallorosso, il brasiliano ha deciso di firmare per i rivali della Juventus.

Il difensore aveva un accordo con Marotta da mesi ma la mancata tempestività nella cessione di Skriniar ha ritardato tutto, convincendo il giocatore a virare sui bianconeri.

L’offerta dei torinesi è stata di 40 milioni di parte fissa più 7 bonus, accettata prontamente da Cairo.

Bremer domani alle 9 è atteso al J Medical per le visite mediche.