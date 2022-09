News infortuni Inter | Brozovic torna dopo il Mondiale?

Ansia in casa Inter, nella giornata di ieri, domenica 25 settembre, Marcelo Brozovic si è infortunato con la sua nazionale nella trasferta in casa dell’Austria. Il croato è uscito dal campo zoppicando, molto dolorante, con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra.

Il giocatore oggi ha fatto tutti gli accertamenti del caso, organizzati dallo staff della Croazia, il risultato non è di certo quello che speravano i nerazzurri.

Il centrocampista ha riportato una lesione muscolare al flessore e per questo motivo lo stop dovrebbe essere fra i 25 e i 30 giorni.

C’è un altro fattore da considerare, a metà novembre ci inizieranno i mondiali in Qatar e il giocatore non vuole assolutamente perderli, per questo motivo potrebbe decidere di non accelerare i tempi per non rischiare.