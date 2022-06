Inter, ai dettagli la trattiva per Kristjan Asllani

L'Inter sta per chiudere dall'Empoli il primo acquisto per la stagione 2022/2023, è in arrivo infatti il centrocampista Kristjan Asllani.

Il giocatore era ricercato da molte squadre in Serie A ma sembra aver raggiunto un'intesa economica con la squadra di Inzaghi.

La trattativa si dovrebbe chiudere per una cifra intorno ai 15 milioni entro la fine della settimana e potrebbe prevedere una contropartita tecnica come Satriano, attualmente in prestito al Brest.