Inter, Hakan Calhanoglu contro Ibrahimovic: "Non ha dato il suo contribuito nella vittoria dello scudetto"

Continua la polemica tra Hakan Calhanoglu e il Milan, con l’interista che ha lasciato una lunga intervista a Tivibu Spor, parlando delle due squadre di Milano e in aprticolare di Zlatan Ibrahimovic:

“Ho giocato al Milan per quattro anni, ma nessuno gridava il mio nome dagli spalti, cosa che succede ogni volta che faccio riscaldamento pre-partita con l'Inter. L'Inter è una squadra molto più forte del Milan. Abbiamo perso un derby che è cambiato improvvisamente al 75' dopo che io e Perisic siamo stati sostituiti. Eravamo in vantaggio 1-0, poi abbiamo perso 2-1. L'allenatore ha anche contribuito a quella sconfitta, gliel'ho pure detto. In Coppa, invece, li abbiamo battuti 3-0. La squadra è molto ambiziosa.

[Ibrahimovic] è un uomo di 40 anni, io non farei una cosa così se avessi quell'età; non ha 18 anni. Gli piace essere al centro dell'attenzione. Quest'anno non ha dato il suo contribuito nella vittoria dello scudetto, non ha praticamente mai giocato. Ma fa di tutto per attirare l'attenzione dei tifosi. Non mi interessa affatto, non è giusto perché è una persona che mi chiama sempre quando sono a Milano, che vuole uscire a cena e andare in moto con me; lo rispettavo. Ha anche scritto di me nel suo libro, doveva scrivere queste cose o il suo libro sarebbe stato vuoto. Non gli rispondo, è meglio non rispondere”