L'Inter è campione d'inverno

Dopo il 5 a 0 sulla Salernitana e soprattutto dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli, l'Inter si laurea campione d'inverno con un turno di anticipo. Merito dei quattro punti di vantaggio accumulati nelle ultime giornate. L'Inter non chiudeva prima al giro di boa dall'anno del Triplete con José Mourinho, 2009-10.

L'Inter è seguito dalla coppia Milan Napoli. Proprio l'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, prima della gara col Napoli, aveva detto a proposito dei cugini: "Non credo che si possa parlare ancora di fuga, non credo che i campionati si vincano a dicembre. L'anno scorso siamo stati noi tanto tempo in testa, poi sappiamo come è andato a finire".

In casa nerazzurra intanto si godono il risultato. "Immaginavo ci fossero più difficoltà. In realtà Simone Inzaghi si è inserito con più facilità del previsto nella nostra situazione e supportato dalla società, dai dirigenti, Ausilio, Baccin, è riuscito a dimostrare il suo vero e autentico valore: secondo me oggi rappresenta il valore aggiunto del nostro club e dell'area tecnica". Sono le parole dell'ad dell'Inter Beppe Marotta in collegamento dalla sede nerazzurra con '90esimo' su Rai 2.

"Inzaghi è riuscito ad arrivare agli ottavi di Champions League e Conte no? Forse una risposta precisa non c'è. Facendo una breve retrospettiva storica ed entrando nel clima natalizio, ricordo che quest'estate il club è stato condizionato da turbolenze forti e temporali violenti, fortunatamente abbiamo trovato la nostra stella polare che ci guidasse nel migliore dei modi. Siamo riusciti a trovare la strada giusta con un riequilibrio economico del club, con tre cambiamenti legati alle partenze di Hakimi, Lukaku ed Eriksen, oltre al cambio dell'allenatore. Questa è stata la grande difficoltà in quel momento, ma siamo riusciti a facilitare l'ingresso di Inzaghi", ha proseguito Marotta.

"Dall'altra parte c'è la stella luminosa che ha un significato molto più ampio: le due stelle sono il nostro obiettivo che rappresenterebbero il ventesimo scudetto, due come il segno di vittoria, il nostro grande obiettivo che tutti insieme con grande umiltà dovremo perseguire. Se Conte si sarà pentito? Non credo. Però non bisogna mai rinvangare il passato. Credo che Conte abbia tracciato un solco importante in questo processo evolutivo e di crescita. Dal punto di vista tattico, della mentalità di gioco e caratteriale il lavoro di Conte si è visto, così come si sta vedendo il lavoro di Simone Inzaghi. Questo è nella logica delle cose e dei tempi", ha sottolineato l'ad nerazzurro.

"Abbiamo ottenuto una grande vittoria, vorremmo ripetere questo risultato importante che sarebbe un grande regalo per i nostri tifosi, per la nostra proprietà e per noi stessi. Sarebbe anche un segno di crescita ulteriore che ha portato anche all'ulteriore qualificazione agli ottavi di Champions League che mancavano da dieci anni", ha aggiunto Marotta.