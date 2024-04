Inter, carica pre-Derby: il saluto dei tifosi ad Appiano Gentile

Anche ieri, domenica 21 aprile, il Centro Sportivo Suning è stato invaso dall'entusiasmo dei tifosi, pronti a sostenere la squadra con il loro calore in vista della partita contro il Milan, valida per la 33ª giornata. Migliaia di appassionati nerazzurri si sono radunati ad Appiano Gentile per trasmettere il loro sostegno e incitare la squadra in vista del match che si terrà a San Siro.

